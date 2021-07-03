Видео полыхающей Ferrari на Западе Москвы сняли очевидцы

В Москве сгорела иномарка за 5 млн рублей Фото: Кадр видео

Вечером 3 июля напротив монумента «Москва — город-герой» вдоль Кутузовского проспекта, собралась толпа зевак. Люди снимали горящий автомобиль. Очевидцы рассказали «Комсомольской правде», что загорелась премиальное авто Ferrari.

— На проезжей части на улице Андрея Карлова — между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей — горит автомобиль. Движение перекрыто, на месте находятся оперативные службы города, — рассказали в Департаменте транспорта.

Между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей горел автомобиль. Фото: Кадр видео

Пожар начался около 22:00. Пожарный расчет быстро прибыл на место и принялся за работу.

— Возгорание ликвидировано в 22:09. Сведений о пострадавших не поступало, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Вокруг не было припарковано других машин, так что обошлось без иного ущерба. Итальянский спорткар восстановлению уже не подлежит: он выгорел до такой степени, что днище авто осталось лежать на асфальте, а яркий окрас скрылся под слоем копоти. Что стало причиной пожара неизвестно. Отметим, что подобные авто зачастую оказываются застраховано по КАСКО. Поэтому страховая компания будет все равно заказывать экспертизу, которая установит причину возгорания.

Возгорание ликвидировано в 22:09. Фото: Кадр видео

На вторичном рынке стоимость Ferrari начинается от 5 млн рублей и может достигать 30 млн рублей.

Ранее в Северном Чертаново сгорел Porsche стоимостью более 5 млн рублей. Иномарку владельцы оставили у подъезда на неохраняемой парковки. Неизвестный среди ночи облил тачку бензином и поджег. Преступление попало на видео.