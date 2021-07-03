Москвичи выстраиваются в очередь, чтобы занять место в кафе на веранде, при этом внутри заведений пусто

На летние веранды кафе пока пускают без кодов. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 28 июня посидеть в ресторане в Москве можно, только если продемонстрировать на входе QR-код. Его выдают привитым от ковида, переболевшим коронавирусом менее полугода назад, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Без кода можно только на летнюю веранду. Корреспондент «КП» прошелся посмотрел, что происходит в ресторанной сфере столицы в первый уик-энд новых правил.

Свой путь начал с 1-й Тверской-Ямской. Тут ничего необычного: народ сидит на летних верандах и есть свободные столики. Внутри заведений тоже занято, но толкучки нет.

На Патриарших прудах редкие места на летней части кафе заняты. Фото: Андрей АБРАМОВ

Посмотрим на Патриаршие. В обычный вечер выходного да и буднего дня в местных ресторанах аншлаг. Однако 3 июля ситуация иная.

Зато внутри заведений пусто — приходить можно без всякой брони. Раньше о таком поклонники гастротусовок могли только мечтать. Фото: Андрей АБРАМОВ

Веранды на Патриках скромные. Жителям элитного района не нравится, что заведения «отъедают» тротуары, поэтому общепит здесь мечется между двумя привилегированным сторонами: местными и гостями. В итоге летних столиков не так уж много. Внутри обычно места заняты или забронированы на недели вперед. Но сейчас в любое кафе с QR-кодом можно попасть без записи. Ибо внутри мест навалом.

Очередей на вход на Патриках нет: в округе слишком много заведений. Фото: Андрей АБРАМОВ

Впрочем, народ тут не толчется. Слишком много заведений в округе, есть из чего выбрать. Люди берут блюда навынос и устраиваются на лавках. Или ищут все же веранду в округе.

Движемся по Малой Бронной. Вот тут встретили первую очередь на веранду Remy Kitchen Bakery. Стоят около пяти пар, ждут столик. Хотя внутри есть места, но QR-код гости предъявить не могут.

Очередь на веранду. Фото: Андрей АБРАМОВ

Веранды в Москве — конструкции регламентированные и согласованные. Просто так собрать летник нельзя, нужно предварительно утвердить конструкцию, стиль, площадь. Поэтому кафе, которые ранее не озадачились этим вопросом, сейчас либо пустуют, либо выкручиваются. Посмотрите, например, на заведение Uilliam's — гости готовы есть на табуретках и сидеть на полу. При том что это не какой-то фастфуд: средний чек здесь 1500 — 2000 рублей.

Гости ресторана готовы есть с табуреток. В этом есть даже некий шарм. Фото: Андрей АБРАМОВ

Очередь в бар холодного чая Pims. Внутрь никого не пускают.

Очередь в кафе, где продают стакан сладкого чая за 500 рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Следующее столпотворение — у входа в велокафе «Салют» на Страстном бульваре. Здесь уже своего права занять столик на улице ожидали десятки человек.

В ожидании столика на улице надо стоять очередь к хостес, которая, как освободится место, посадит тебя. Фото: Андрей АБРАМОВ

Небольшое винное заведение на Петровском бульваре. И тут внутри пусто, все столики снаружи заняты. Некоторые не прочь постоять с бокалами и на тротуаре.

Некоторые согласны даже без столиков: стоять на тротуаре и пить вино. Фото: Андрей АБРАМОВ

Большой фуд-корт «Центральный рынок». Вокруг и без всяких QR-кодов всегда людно, но сейчас абсолютно все выступы и маломальские опоры заняты.

Заняты места даже возле мусорки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Внутрь пускают, но кафе отдают только с собой. Все стулья «капитулировали» перед распоряжением властей на запрет работы фуд-кортов, пока они не пройдут специальную комиссию.

Внутри «Центрального рынка» посидеть не получится. Фото: Андрей АБРАМОВ

На Чистых прудах спросом пользуется «Макдоналдс». Очередь, чтобы попасть внутрь и там сделать заказ у кассы. Поесть внутри все равно не дадут: с кодом ты или без, значения не имеет. Рестораны сети пока не принимают посетителей и отдают только с собой.

Очередь в фастфуд на Чистых прудах. Фото: Андрей АБРАМОВ

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