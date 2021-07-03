Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 июля 2021 23:23

Москвичи выстраиваются в очередь, чтобы занять место в кафе на веранде, при этом внутри заведений пусто

С QR-кодом можно попасть без всяких броней в рестораны, куда раньше столики заказывали за несколько недель
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На летние веранды кафе пока пускают без кодов.

На летние веранды кафе пока пускают без кодов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

С 28 июня посидеть в ресторане в Москве можно, только если продемонстрировать на входе QR-код. Его выдают привитым от ковида, переболевшим коронавирусом менее полугода назад, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Без кода можно только на летнюю веранду. Корреспондент «КП» прошелся посмотрел, что происходит в ресторанной сфере столицы в первый уик-энд новых правил.

Свой путь начал с 1-й Тверской-Ямской. Тут ничего необычного: народ сидит на летних верандах и есть свободные столики. Внутри заведений тоже занято, но толкучки нет.

На Патриарших прудах редкие места на летней части кафе заняты.

На Патриарших прудах редкие места на летней части кафе заняты.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Посмотрим на Патриаршие. В обычный вечер выходного да и буднего дня в местных ресторанах аншлаг. Однако 3 июля ситуация иная.

Зато внутри заведений пусто — приходить можно без всякой брони. Раньше о таком поклонники гастротусовок могли только мечтать.

Зато внутри заведений пусто — приходить можно без всякой брони. Раньше о таком поклонники гастротусовок могли только мечтать.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Веранды на Патриках скромные. Жителям элитного района не нравится, что заведения «отъедают» тротуары, поэтому общепит здесь мечется между двумя привилегированным сторонами: местными и гостями. В итоге летних столиков не так уж много. Внутри обычно места заняты или забронированы на недели вперед. Но сейчас в любое кафе с QR-кодом можно попасть без записи. Ибо внутри мест навалом.

Очередей на вход на Патриках нет: в округе слишком много заведений.

Очередей на вход на Патриках нет: в округе слишком много заведений.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Впрочем, народ тут не толчется. Слишком много заведений в округе, есть из чего выбрать. Люди берут блюда навынос и устраиваются на лавках. Или ищут все же веранду в округе.

Движемся по Малой Бронной. Вот тут встретили первую очередь на веранду Remy Kitchen Bakery. Стоят около пяти пар, ждут столик. Хотя внутри есть места, но QR-код гости предъявить не могут.

Очередь на веранду.

Очередь на веранду.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Веранды в Москве — конструкции регламентированные и согласованные. Просто так собрать летник нельзя, нужно предварительно утвердить конструкцию, стиль, площадь. Поэтому кафе, которые ранее не озадачились этим вопросом, сейчас либо пустуют, либо выкручиваются. Посмотрите, например, на заведение Uilliam's — гости готовы есть на табуретках и сидеть на полу. При том что это не какой-то фастфуд: средний чек здесь 1500 — 2000 рублей.

Гости ресторана готовы есть с табуреток. В этом есть даже некий шарм.

Гости ресторана готовы есть с табуреток. В этом есть даже некий шарм.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Очередь в бар холодного чая Pims. Внутрь никого не пускают.

Очередь в кафе, где продают стакан сладкого чая за 500 рублей.

Очередь в кафе, где продают стакан сладкого чая за 500 рублей.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Следующее столпотворение — у входа в велокафе «Салют» на Страстном бульваре. Здесь уже своего права занять столик на улице ожидали десятки человек.

В ожидании столика на улице надо стоять очередь к хостес, которая, как освободится место, посадит тебя.

В ожидании столика на улице надо стоять очередь к хостес, которая, как освободится место, посадит тебя.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Небольшое винное заведение на Петровском бульваре. И тут внутри пусто, все столики снаружи заняты. Некоторые не прочь постоять с бокалами и на тротуаре.

Некоторые согласны даже без столиков: стоять на тротуаре и пить вино.

Некоторые согласны даже без столиков: стоять на тротуаре и пить вино.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Большой фуд-корт «Центральный рынок». Вокруг и без всяких QR-кодов всегда людно, но сейчас абсолютно все выступы и маломальские опоры заняты.

Заняты места даже возле мусорки.

Заняты места даже возле мусорки.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Внутрь пускают, но кафе отдают только с собой. Все стулья «капитулировали» перед распоряжением властей на запрет работы фуд-кортов, пока они не пройдут специальную комиссию.

Внутри «Центрального рынка» посидеть не получится.

Внутри «Центрального рынка» посидеть не получится.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На Чистых прудах спросом пользуется «Макдоналдс». Очередь, чтобы попасть внутрь и там сделать заказ у кассы. Поесть внутри все равно не дадут: с кодом ты или без, значения не имеет. Рестораны сети пока не принимают посетителей и отдают только с собой.

Очередь в фастфуд на Чистых прудах.

Очередь в фастфуд на Чистых прудах.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После введения QR-кодов в Москве в ресторан ходят со своим столом и заказывают «ПЦР выходного дня»

Одни решения заставляют улыбнуться, другие - задуматься об адекватности рестораторов (подробности)

КАРТИНА ДНЯ