«Ишь, расселись»: чтобы избавиться от шумных компаний и бомжей, у столичной сталинки вмонтировали в скамейки металлические трубы

Кто-то «обезвредил» две дворовые скамейки, вкрутив в них резьбовые шпильки и закрепив на них трубы диаметром пять сантиметров

- Как это всё-таки по-нашему, по-русски, - жильцы дома №48 по Ленинградскому проспекту в разные годы видели всякое, но такое! - Это же как надо было заморочиться, нанять человека с инструментами, потратиться на трубы и болты с гайками. И всё для того, чтобы на этих скамейках никто не сидел. Проще было бы убрать их совсем. Но тогда это было бы не по-нашему. Теперь народ наверняка будет залезать с ногами и, сидя на спинке, плевать и на трубы, и на болты.

Дело в том, что накануне у шестиэтажной сталинки кто-то «обезвредил» две дворовые скамейки, вкрутив в них резьбовые шпильки и закрепив на них трубы диаметром пять сантиметров.

- Первое время торчали только штыри - без перекладин, - сообщил один из очевидцев. - Представляете, так сесть ночью? Не глядя.

Первая мысль - антиковидные меры. Управляющая компания постаралась. Красно-белые ленты на людей не действуют, вот и пошли другим (более жёстким) путём.

Однако начальник участка ГБУ «Жилищник» по имени Азиз заверил, что они тут ни при чём.

Ноу-хау возмутило местных жителей

Вторая мысль - жители. Надоело смотреть на кучкующихся алкашей - вот и решили пожертвовать скамейками. К тому же однажды они уже прославились на весь район. Проявили, так сказать, находчивость. И установили в дворовом проезде незаконный шлагбаум, перекрыв дорогу остальным жителям и работникам школы. Во время установки кто-то вызвал сотрудников полиции. Активисты предъявили им липовое разрешение и люди в форме уехали. Два месяца ушло на обращения, жалобы, депутатские запросы. В итоге шлагбаум всё-таки демонтировали. Заставили это сделать.

И вот теперь скамейки с трубами.

Но в местном чате всё те же жильцы разводят руками:

- Это не мы!

При этом на общем фоне возмущения некоторые поддержали нестандартный ход. Например, жительница дома №75 по Ленинградскому проспекту написала:

- Можете меня проклинать, но я бы вообще снесла все лавочки рядом с нами, особенно напротив магазина «Магнолия». Это же точки притяжения для любителей выпить (как местных, так и приезжих). Сначала выпивают. Потом выясняют отношения. Опорожняются там же. И даже спят. В результате с утра куча мусора и загаженный двор.

Есть ещё один вариант - ресторан. Он находится вплотную с жилым подъездом (справа от него). Там же расположена летняя веранда.

Это же как надо было заморочиться, нанять человека с инструментами, потратиться на трубы и болты с гайками

- Видимо, клиентам не очень нравится смотреть на выпивох и бомжей - и решили таким образом с этим покончить, - в беседе с корреспондентом kp.ru предположил ещё один местный житель. - Да и сами клиенты, набрав градуса, выходили на улицу и продолжали тусоваться на этих скамейках. Слева, кстати, есть ещё кулинария с кафетерием, но мы всё же склоняемся к тому, что трубы - это ноу-хау ресторана.

Речь идёт о точке общепита, которая специализируется на узбекской кухне. Интерьеры оформлены в восточном стиле с объемной резьбой по дереву и гипсу. Под ногами - ковры, на столах - кальяны, три раза в неделю - восточные танцы. Средний счёт - 1500-2500 руб.

- Да, нам пришлось прикрутить к скамейкам металлические трубы, - признались kp.ru в ресторане. - Во-первых, потому, что они декоративные и теперь там будут расти цветы. А, во-вторых, на них неизменно спали бомжи. Мы вызывали полицию. Сотрудники отказывались их задерживать. Формально нарушений нет. Человек не буянит, не матерится, не распивает. В итоге руководство заведения решило избавиться от скамеек, превратив их в клумбы.

Напомним также, что с 28 июня посещать рестораны и кафе в Москве могут лишь вакцинированные посетители, а также те, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест. Наряду с этим в столице временно запретили проводить массовые мероприятия с количеством участников более 500 человек. При этом сидеть на скамейках разрешено. Соответствующую поправку в указ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» мэр внёс 16 июня этого года.