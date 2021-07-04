В Москвы машина строителя «Бурана» сбила на пешеходном переходе человека

На северо-западе Москвы иномарка сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе. Фото: Кадр видео

На северо-западе Москвы иномарка сбила 15-летнего подростка, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Эта авария произошла вечером в воскресение, 4 июля, на Пятницком шоссе. Источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомольской Правде», что попавший в ДТП автомобиль зарегистрирован на конструктора Физули Фараджева, который известен как один из строителей комического корабля «Буран».

- Это произошло около 20:10, - рассказал «КП» очевидец ДТП. - Я подбежал к пострадавшему. Парень был в сознании, но жаловался, что у него очень сильно болит голова. Других видимых травм я не видел, но пострадавший был в шоковом состоянии, он и сам не очень хорошо понимал происходящее.

Насколько известно, молодой человек был госпитализирован бригадой скорой помощи, которую вызвали очевидцы.

По словам нашего собеседника, в салоне автомобиля был только один человек - водитель. Сам ли Фараджев находился за рулем, или кто-то другой, пока неизвестно.

- На Пятницком шоссе произошел наезд на несовершеннолетнего на регулируемом пешеходном переходе, - подтвердили информацию в ГУ МВД по Москве. - На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют детали случившегося.