В Москве начали строительство спортивного мини-города с двумя ледовыми аренами

В столице залит первый куб бетона в основание многофункционального комплекса N`ice Loft от девелопера COLDY.

В столице залит первый куб бетона в основание многофункционального комплекса N`ice Loft от девелопера COLDY. Это будет первый спортивный комплекс с домами на границе Таганского и Нижегородского районов Москвы. Фишка этого комплекса — всесезонный физкультурно-оздоровительный центр с двумя ледовыми аренами.

- Мы создаем по-настоящему уникальный, не имеющий аналогов проект, который обещает стать доминантой столицы, - рассказали в компании COLDY.

Транспорт и комплексное развитие

Качество жизни в столице улучшается с каждым годом. Это замечают не только москвичи, но и международные эксперты. В последнем исследовании «Город для каждого» Москва заняла третье место после Нью-Йорка и Лондона.

Стоит лишь обратить внимание на преобразование промзон в границах мегаполиса. Территория Нижегородского района десять лет назад была депрессивной - сложности с общественным транспортом, множество заводов. И только сейчас регион стал из промышленного превращаться в комфортный и современный.

Первой была решена транспортная проблема - Некрасовская линия метро и транспортно-пересадочный узел «Нижегородская» связали регион с центром Москвы. В будущем радиальная линия железной дороги станет частью МЦД-4. Для покупателей квартир в новостройках развитая транспортная инфраструктура — фактор из разряда первостепенных.

Вторая особенность Нижегородского района - комплексное развитие. Инвесторов много и предлагают они жилье на любой кошелек – средняя цена за квадратный метр составляет 240 тысяч рублей. Сочетание цены и качества уже привлекает в район новое поколение москвичей.

Зеленые зоны и спортивные площадки

Покупателям важно получить современную городскую среду. Застройщики в Нижегородском районе выстраивают акценты и на природной и спортивной тематике.

Одним из красивых мест Нижегородского района станет ландшафтный парк с водоемом, прогулочными и пешеходными зонами, велодорожками, детскими и спортивными площадками. С уникальным спортивным предложением выступает и N`ice Loft.

- У каждого свой спорт. Каждый отдает энергию на свои цели. N’ice Loft больше, чем просто лофт или только лед. Здесь спорт становится образом жизни не только на арене, но и на всей территории комплекса, - рассказали в компании COLDY.

В этом спортивном мини-городе будут расположены семь корпусов разной высоты, спроектированных в концепции «неолофт». На первых этажах откроются супермаркеты, кафе, салоны красоты. После работы или тренировки можно будет вкусно поужинать и отдохнуть.

В лофтах будут панорамные окна, просторные видовые террасы. Компактные студии смогут выбрать молодые пары, а на площади с тремя комнатами легко разместится семья вместе с гостями.

Возле домов будет большой спортивный парк, где расположат поле для мини-футбола, стритбольную площадку, памп-парк, воркаут-зону и беговую дорожку. Будет построен и физкультурно-оздоровительный центр - отдельное здание на территории N’ice Loft. Горожане смогут посещать сквош-площадки, хореографический класс, заниматься волейболом или баскетболом.

- Впервые в Москве апартаменты и полнофункциональный центр с ледовыми аренами стали единым целым. Качество льда позволит проводить встречи чемпионов высшей лиги, а сама ледовая площадка станет базой для хоккейных школ под руководством тренеров первой величины, - рассказали в компании COLDY.

На территорию N`ice Loft можно будет попасть через «ледяной кристалл» - современный атриум-холл с мини-садом за прозрачными стенами. В лаунж-зоне можно будет ждать друзей и смотреть трансляции ключевых матчей.

Внутренние дворы будут наполнены зеленью и спокойствием. Энергичный ритм большого города останется снаружи. Именно в такой обстановке можно будет заниматься йогой на компактных площадках, заниматься работой на свежем воздухе или просто созерцать природу. Двор задуман, как место общения соседей, где можно не только обсуждать дела, но и наслаждаться коктейлями. А мягкое ландшафтное освещение придаст гармонии внутренней территории.