Москвичам станет проще оформить статус предпенсионера

Москвичам больше не придется для этого лично приходить в центры госуслуг «Мои документы». Заявление можно оформить на mos.ru через раздел «Услуги и сервисы» Фото: Евгения ГУСЕВА

С 12 июля 2021 в столице упрощаются правила получения статуса предпенсионера. Теперь процедуру переводят исключительно в электронный вид на портале mos.ru. Москвичам больше не придется для этого лично приходить в центры госуслуг «Мои документы». Такое постановление подписал сегодня, 6 июля, мэр Москвы Сергей Собянин.

Заявление можно оформить на mos.ru через раздел «Услуги и сервисы». А все необходимые данные служба соцзащиты запросит самостоятельно с помощью системы межведомственного информационного взаимодействия.

Помимо этого, заявления теперь начнут рассматривать быстрее - за три рабочих дня вместо прежних шести дней.

Уведомление о присвоении статуса придёт в личный кабинет на портале mos.ru. Подтверждение статуса предпенсионера система автоматически перешлет в информационные базы города для дальнейшего оформления льготнику положенной помощи.

Напомним, в столице предпенсионерам (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет), сохранена все социальная помощь, которой они пользовались до изменения пенсионного возраста.

ЦИФРЫ

В 2019 и 2020 годах в Москве для оформления статуса предпенсионера обратились более 140 тысяч человек.

С начала 2021 года – порядка 44 тысяч человек.

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