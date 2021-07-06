Экспорт чистящих средств из Москвы вырос на 4,3 процента

Московские предприятия экспортируют свою продукцию в 183 страны мира. Фото: Shutterstock

Московские предприятия экспортируют свою продукцию в 183 страны мира. Росту объема столичного промышленного экспорта способствует поддержка компаний, поставляющих свою продукцию за рубеж. Таким образом город укрепляет статус столицы новой промышленности и реализует одно из ключевых направлений программы развития.

По итогам 2020 года столичный экспорт чистящих средств и мыла составил 148,17 миллиона долларов США, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Основа московского экспорта чистящих средств приходится на бытовую химию, - отметил заммэра. - В 2020 году объём поставок этой продукции за рубеж составил почти 102 миллиона долларов США. Остальная часть экспорта включает в себя мыло, гели для душа и влажные салфетки. На них приходится 46,2 миллиона долларов США экспортной выручки. По сравнению с 2019 годом экспорт бытовой химии вырос незначительно – на 0,3 процента, а вот экспорт мыла, геля для душа и влажных салфеток увеличился на 14,1 процента».

По его словам, в первом квартале 2021 года экспорт чистящих средств показал рост в 5,4% по отношению к тем же месяцам прошлого года и составил 39 миллионов долларов США. При этом по отношению к первому кварталу 2019 года объем увеличился на 22,8%, тогда в финансовом выражении он составлял 31,8 миллиона долларов США.

По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», в 2020 году бытовая химия из столицы была поставлена в 51 страну мира. Главными импортёрами продукции стали страны ближнего зарубежья - Казахстан, Беларусь и Кыргызстан.

«Это наши партнёры по Евразийскому экономическому союзу, с которыми действует множество межгосударственных торговых соглашений по взаимной интеграции экономик, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Если говорить об экспорте бытовой химии в эти страны, то в Казахстан он составил 45 миллионов долларов США, в Беларусь – 29 миллионов долларов США, в Кыргызстан – 5,3 миллиона долларов США. Также среди импортёров немало стран дальнего зарубежья - Израиль, Бразилия, Аргентина, Турция».

Покупателями другой крупной товарной категории, в которую входит мыло, гели для душа и влажные салфетки, стали 58 стран мира. Первые позиции среди стран-импортеров занимают Казахстан, объем экспорта в эту страну составил почти 17 млн. долларов США, Беларусь – 14,45 млн. долларов США, Кыргызстан – 2,5 млн. долларов США, Армения – 2 млн. долларов США и Узбекистан – 1,6 млн. долларов США.

«Также среди интересных рынков для активной торговой деятельности наши аналитики выделяют Объединенные Арабские Эмираты, - отметила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова. - По итогам 2020 года экспорт в эту страну составил 185,14 тысячи долларов США, Вьетнам - 147,48 тысячи долларов США и Саудовскую Аравию, с суммой импорта в 107,16 тысячи долларов США. Несмотря на сравнительно небольшие показатели поставок, эти товары отправляются в регион немаленькими партиями, а значит есть узнаваемость, заинтересованность в продукте и потенциал для роста».