Подростки устроили пожар у монумента "Победы" в Можайске

Фото: пресс-служба ГУРБ Московской области

5 июля в Можайске камеры сняли суету у памятника «Победы», который расположен у ДК «Химик». Трое парней носились по газонам туда-сюда и забегали за монумент. Оказалось, что подростки собрали груду рекламных флаеров и подожгли.

— Видеокамера системы «Безопасный регион» зафиксировала, как три подростка устроили поджог памятника «Победы» на улице Ватутина. Сумма причиненного материального ущерба в настоящее время уточняется, — сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Видео с камер передали в полицию. Искать хулиганов будет МВД. Когда найдут — отправят на комиссию по делам несовершеннолетних. Судя по записи с камер, подростки маловаты даже для административной ответственности. Так что отвечать за ненадлежащее воспитание отпрысков будут их родители. А заодно и компенсировать ущерб за ремонт монумента. Детей, вероятно, поставят на учет.

В Главном управлении региональной безопасности отметили, что в Можайске 895 камер системы «Безопасный регион». Их устанавливают на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках.

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