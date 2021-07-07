В Москве бездомный со словами "держи прививку" воткнул шприц в прохожего

Пока бездомного не нашли, Евгению лишь остаётся надеяться на то, что шприц был чистым Фото: Евгения ГУСЕВА

Это произошло в районе Солнцево на западе Москвы. 35-летний Евгений (имя изменено) возвращался вечером домой с работы. На улице Производственной он зашёл в один из супермаркетов за продуктами. Выходя из него с покупками, мужчина столкнулся с несколькими бездомными, которые просили мелочь у прохожих. Один из них стал настойчиво клянчить деньги у Евгения. Евгений отказал и, не оглядываясь, пошёл дальше. Но через секунду услышал за спиной: "Тогда держи прививку" и почувствовал укол в спину. Мужчина не сразу понял, что произошло, он дотянулся до спины, где чувствовал боль, и что-то вытащил. В руке у него оказался медицинский шприц. Евгений собрался погнаться за обидчиком и схватить его, но тот уже скрылся где-то во дворах. Тогда мужчина позвонил в полицию.

— Поступило заявление от 35-летнего гражданина, он попросил привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который воткнул ему в спину шприц с иголкой за отказ дать мелочи, после чего убежал, — сообщил источник kp.ru

С того дня Евгений стал внимательно следить за своим состоянием, ведь о том, что могло быть в шприце, ему было неизвестно. После случившегося мужчина сдал анализы. Пока медикам ничего выявить не удалось, но они предупредили мужчину, что некоторые заболевания могут проявиться в течение полугода. Пока бездомного не нашли, Евгению лишь остаётся надеяться на то, что шприц был чистым.

— Сейчас я чувствую я себя хорошо. Шприц я осмотрел, кажется, он был чистым, без жидкостей, — говорит мужчина

По данному факту полиция проводит проверку, установить личность бездомного, напавшего на Евгения, пока не удалось.