Блогер Гусейн Гасанов за рулем отказался от теста на алкоголь

Еще один московский блогер вот-вот станет пешеходом. На этот раз в сводки попал 27-летний Гусейн Гасанов, прославившийся своими видеороликами. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Еще один московский блогер вот-вот станет пешеходом. На этот раз в сводки попал 27-летний Гусейн Гасанов, прославившийся своими видеороликами. Сейчас у него целая армия поклонников, только в Инстаграм их почти 18 миллионов. А большинство сюжетов так или иначе связаны с роскошными машинами: «Бентли», «Ламборджини», «Порше». На их фоне теперь Гасанов может только позировать, за руль – ни-ни.

Водительское удостоверение у «Мужчины-блогера 2017» (есть такая премия) вечером во вторник, 6 июля, забрали московские гаишники. Иномарку, за рулем которой был Гасанов, остановили для проверки. Инспекторы заподозрили, что водитель пьян или под действием запрещенных веществ и предложили Гусейну пройти медицинское освидетельствование.

- Водитель отказался пройти процедуру медосвидетельствования, после чего в отношении него был составлен административный протокол, - сообщил «Комсомольской правде» собственный источник в правоохранительных органах.

Как и положено в таких случаях, права у Гасанова временно изъяли, а его машину отправили на штрафстоянку. Теперь решение за судом.

- Материалы административного дела направлены в суд, - добавил источник «КП».

Гасанову грозит лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. Сам блогер, который в день записывает от трех до пяти видеороликов и, кажется, держит подписчиков в курсе всех своих жизненных ситуаций, административный штраф и суд, который светит ему в ближайшее время, оставил за кадром. Его пресс-секретари на связь с журналистами не выходят. Поэтому пока без комментариев.

Гасанов в Москву переехал из Санкт-Петербурга. В наследство от отца он получил ресторанный бизнес. Блогером он стал еще в 2015 году, но успех в этой сфере деятельности пришел к нему в 2017-м, на вручении премии LF City Awards в номинации «Мужчина-блогер года». Спустя год он дозвонился на Прямую линию с Путиным и задал вопрос о блокировке Телеграм.

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