Родители пожаловались, что качели для инвалидов в Москве калечат здоровых детей

Винить чад в том, что они лезут не туда, бессмысленно. Есть качели и цель ребенка - их покорить. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Мамочки, хотела поделиться историей, как чуть не лишился ноги мой ребенок! — начинается сообщение, которое курсирует по московским родительским чатам. Отправитель неизвестен.

Приводим часть текста:

«Я никогда не слышала, что существуют качели для инвалидов на детских площадках. На Тверском бульваре моя пятилетка решила притормозить такую ногой. Тяжелая платформа наехала на ногу. Чудо, что я была рядом и всем телом навалилась, и мы смогли вытянуть ступню из-под платформы.

Прокатиться на причудливом аттракционе хотят многие. Фото: Андрей АБРАМОВ

Перелом и сильное повреждение тканей с гнойными волдырями! Но, слава богу, не лишились ноги и живы! НИКАКИХ ТАБЛИЧЕК О ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ ОБ ОПАСНОСТИ НЕ БЫЛО!!! Только наверху качели значок инвалид, который не насторожил меня в тот момент. Мысли, что она предназначена для ребенка в инвалидной коляске, мне не пришло в голову».

Сообщение вроде бы и напоминает алармистское послание, которое пересылают в мессенджерах. Но с другой стороны, указано точное место. Корреспондент kp.ru решил проверить, действительно ли качели для инвалидов могут быть опасны.

Вот такое предупреждение прилеплено на качели. На разве кого-то остановит такая табличка? Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРИЛЕТИТ — МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

Тот самый аттракцион находится в начале Тверского бульвара. На детской площадке воткнуты две качельки для самых маленьких и потрясающий пиратский бриг, который можно излазить. А также качели для людей с инвалидностью: большая платформа, чтобы заехать на коляске.

Есть значок и казенное объявление на желтом фоне: «Для детей-инвалидов с 8 лет, использовать в присутствии совершеннолетнего».

На качели начинают забегать обычные дети. Родители отдыхают от гиперактивных отпрысков на лавке. Винить чад в том, что они лезут не туда, бессмысленно. Есть качели и цель ребенка - их покорить.

Ругать родителей, что они не следят — можно. Но и их логика имеет оправдание: площадка в центре Москвы, сделано все качественно, какая тут может быть опасность?

Оказалось, может. Качели для инвалидов тяжелые. Ковш весит под сотню килограммов, если не больше. И, по законам физики, когда такой раскачаешь, он набирает отличную скорость и силу. А теперь представьте тощего ребенка, которому прилетает по ножке.

На Тверском бульваре хотя бы под ковшом углубление, которое не дает возможности засунуть туда ногу. В других местах под качелями для инвалидов есть зазор в полметра. Вот туда действительно можно и руку, и ногу сунуть. Прилетит так, что в лучшем случае гипс и травмпункт.

Это качели в «Сокольниках» и «Филях». Обмотаны цепями. Фото: Ольга Муравьева, Екатерина Смит

ЯЖМАТЕРИ ПРОТИВ

Качели для инвалидов устанавливают в Москве с 2012 года. К новинке начали относиться настороженно уже через год. В Щербинке поставили такие, но очень скоро убрали после возмущения родителей травмированных детей. Были единичные прецеденты и в других районах.

Самая громкая история случилась три года назад в Бирюлеве. Там за несколько месяцев качели для инвалидов отправили на больничную койку девять ребят. В итоге аттракцион убрали.

Последний случай травмирования зафиксирован в подмосковном Электрогорске в апреле. Качели для инвалидов с детской площадки тоже снесли.

Но смотреть на эту историю нужно и с другой стороны. А, может быть, инвалидам вообще не нужны такие качели или они неудобные?

Оказалось, нужны. И даже очень. Их установке всегда радуются и передают новый адрес из чата в чат. Об этом можно судить, если зайти в какое-нибудь сообщество родителей детей-инвалидов в соцсетях.

Только буднично прийти и покататься семьи редко где могут. Во многих парках после жалоб родителей качели обматывают цепями и скрепляют замком.

Например, так делают в Филевском парке и «Сокольниках». Хочешь прокатиться — ищи охранника площадки с ключом, снимай цепь, потом цепляй на место.

— Сделайте отдельные площадки для таких детей! — кричат родители здоровых ребят.

— Вы еще нас в резервацию загоните! Следите лучше за своими детьми, яжматери — отвечают родители детей-инвалидов.

Еще один ребенок подбежал покататься. Фото: Андрей АБРАМОВ

«РАЗДУВАЮТ ИСТЕРИЮ»

— Каруселей и качелей для детей с инвалидностью в столице много. За это мы очень благодарны, — начинает член совета «Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов» Наталья Кудрявцева. — Но то, что пользоваться ими не всегда удобно из-за цепей и замков — такое есть. Истерия вокруг нешуточная. Когда здоровый ребенок упал с обычных качелей, людям все равно. Как только травмировался на качелях для инвалидов — сразу требуют закрыть. А почему дети туда лезут — это другой вопрос. И после этого дети с инвалидностью не могут качелями пользоваться.

Выход собеседница видит один: усилить социальную рекламу. Проще говоря, чаще объяснять родителям, чтобы те доносили до чад: качели для инвалидов не предназначены для других.

К слову, такие качели для семей, где ухаживают за инвалидом, остаются единственным способом развлечь ребенка. В коммерческие парки аттракционов таким детям вход заказан.

— В Европе есть стандарты и правила безопасности аттракционов для инвалидов, а у нас нет, — говорит Наталья Кудрявцева. — В «Диснейленд» можешь купить билет для ребенка-инвалида и будет указано, на какие аттракционы можно с таким диагнозом. У нас каждый владелец парка развлечений устанавливает свои правила пользования. Причем не всегда это сделано из соображений безопасности. Иногда они делают это, как говорится, из эстетических соображений — чтобы мы не портили им картину мира. Не хотят разбираться, проще запретить. Мы уже семь лет бьемся, чтобы начали прорабатывать законы и стандарты, но пока безрезультатно.

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