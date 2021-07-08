В жару заражение коронавирусом переносится тяжелее

В жару нагрузка на организм увеличивается, отсюда возникает резкое обострение хронических болезней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва опять плавится под солнцем. Градусники показывают плюс 30 и выше! Те, кто сейчас планируют вакцинацию, задаются вопросом: «А можно ли в такую жару делать прививку?». Об этом мы поговорили с заместителем главного врача столичной поликлиники № 220 Владимиром Терещенко.

- Владимир Александрович, чем опасна жара и кто находится в основной группе риска?

- Жара опасна прежде всего для людей с хроническими болезнями, с ослабленным иммунитетом после перенесённых острых заболеваний или во время их лечения. Таких пациентов немало среди пожилых людей. Конечно, для организма жаркая погода становится стрессом, делает более уязвимым перед вирусами. Поэтому именно сейчас особо рекомендуется сделать прививку от ковида.

- Какие болезни чаще всего обостряются в такую погоду?

- Любые хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, бронхолегочные, нервной системы. Организм с проблемами, вызываемыми подобными болезнями, и так работает на пределе, а в жару нагрузка на него становится больше. Отсюда и возникает резкое обострение старых болячек. Лучше не ждать этого и заранее вакцинироваться, иначе придётся временно отложить прививку до улучшения самочувствия. А за это время есть риск подхватить опасную инфекцию.

- Основные советы и рекомендации относительно поведения в жаркие дни?

- Желательно уменьшить физические нагрузки, воду пить чаще, реже находиться на солнце. Конечно, не стоит забывать об опасности коронавируса. Лучше не откладывать прививку из-за жары. Гораздо хуже заразиться ковидом в такую погоду, когда организм уже работает на пределе. Поэтому нужно не затягивать с прививкой.

- Влияет ли жара на течение заболевания коронавирусной инфекцией?

- Конечно, поскольку у заражённого ковидом человека повышается температура, у него лихорадка, нехватка кислорода. И все это ему приходится переносить вдобавок ещё и при повышенной температуре воздуха, духоте. Состояние организма при болезни коронавирусом в жару быстрее ухудшается. Так что не стоит ждать подходящей погоды для вакцинации. Прививку можно и нужно делать как можно скорее, чтобы обезопасить себя от серьёзных проблем со здоровьем.

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