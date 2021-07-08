В Москве возбуждено 55 уголовных дел о продаже поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса

Мошенники обещали, что москвичи получат настоящие сертификаты и QR-коды Фото: Shutterstock

Столичная полиция возбудила 55 уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса и о результатах ПЦР-тестов.

- Мы возбудили 55 уголовных дел. По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 - справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти - справки о медицинском отводе от вакцинации и одно - об отсутствии контактов с инфекционными больными, - сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

Ранее столичная полиция перекрыла целый канал реализации поддельных сертификатов о вакцинации. Была задержана женщина-курьер, которая передала заказчику поддельный сертификат вакцинации. Заказ можно было оформить в интернете за 3800 рублей. Женщина сказала, что работает в компании по доставке различных товаров и якобы не знала, что внутри тех самых конвертов. При этом подтвердила, что подобные конверты их компания отправляла заказчикам ежедневно.

- В офисе оперативники провели обыск. Было обнаружено 20 конвертов с сертификатами о вакцинации. Все эти медицинские документы признаны поддельными, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

В отношении организации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. За подделку документов грозит срок лишения свободы до двух лет.