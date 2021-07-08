На Волгоградском проспекте в Москве произошел пожар в доме с офисами и магазинами

В службу спасения поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании на Волгоградском проспекте.

В четвертом часу дня четверга, 8 июля, в службу спасения поступило сообщение о пожаре в стареньком двухэтажном здании на Волгоградском проспекте. К моменту приезда пожарных огнем была охвачена вся кровля.

- Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. В тушении задействованы пожарные расчеты. Данных о пострадавших к этой минуте нет, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Из-за деревянных перекрытий существует угроза распространения огня на второй этаж здания. Тут находятся офисы различных компаний и магазины. К счастью, все кто был внутри, сумели выбежать на улицу.

В здании находятся офисы и ряд магазинов.

По словам очевидцев, которые сумели снять видео, огонь моментально распространился по всей площади кровли. Сейчас на месте работают пожарные. Позже предстоит установить причины возгорания. Но уже сейчас арендаторы выдвигают версию неисправности электропроводки. В этом здании ее не меняли как минимум 30 лет.