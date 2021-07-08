Кому и когда проведут газ по президентской программе в Московской области

Установка газового счетчика во время газификации загородного дома. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Несколько недель назад Владимир Путин объявил о запуске программы «Социальная газификация». Государство обещает за свой счет проложить газовые трубы до границ всех участков в населенных пунктах, рядом с которыми уже проходит газ. И тут, конечно, было с чего обрадоваться гражданам, которые либо постоянно живут в сельской местности, либо время от времени перебираются за город. Каждый, кто до этого сталкивался с газопроводом в частном секторе, знает, о каких затратах шла речь: порой «прожект» могли оценить и в миллион рублей, и в два миллиона.

Так вот. Президент поручил. И в самые сжатые сроки программу действительно запустили. В Московской области оператором «Социальной газификации» стала компания «Мособлгаз». О том, как попасть в программу и как все это работает, мы поговорили в эфире Радио «Комсомольская Правда» (97,2 FM) с генеральным директором акционерного общества «Мособлгаз» Игорем Барановым.

ТРИ ПАКЕТА И РАССРОЧКА

- Игорь Анатольевич, итак, основные пункты программы, что будет сделано, за чей счет, установлены ли сроки?

- Президент определил, что до конца 2022 года без участия средств жителей необходимо провести газопроводы в газифицированных ранее населенных пунктах до границ домовладений. Все просто. Если в населенном пункте есть действующий газопровод, но у вас нет газа и он вам нужен, к вам придет газопровод до конца следующего года. При этом в Московской области жителям даже не нужно подавать заявки на участие в этом проекте. Мы провели ревизию населенных пунктов - у нас их почти 3 тысячи, 297 тысяч жителей участвуют в этом проекте. По каждому населенному пункту сформирован график, когда газопровод придет на улицы, к каждому конкретному домовладению.

Гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов в редакции "Комсомолки". Фото: Иван МАКЕЕВ

- То есть до границ участка трубы проложат за государственный счет?

- В Московской области это делается за счет компании «Мособлгаз». А по стране основным оператором стала компания Газпром.

- Как узнать, входит ли твой населенный пункт в программу?

- На сайте «Мособлгаза» мы сделали удобную карту газификации. Выбираете на ней населенный пункт или домовладение, и всплывающее окно дает подсказку - сроки проведения работ в этом населенном пункте, дату встречи с жителями. Мы дополнительно с жителями встречаемся и даем разъяснения по социальной программе, потому что вопросов действительно много.

- Вы довели трубу до забора. А дальше какие тарифы?

- На нашем сайте есть удобный калькулятор. Для удобства жителей сформировали три стандартных пакета: эконом-пакет, стандарт и максимум. В калькуляторе вбиваете протяженность от забора внутри участка до домовладения, выбираете пакет оборудования (это либо плита, либо плита с котлом, либо - если водопотребление больше - плита, котел и бойлер), и видите ориентировочную стоимость работ внутри участка. У нас в Подмосковье в среднем это от 50 до 150 тысяч рублей (см. «Калькулятор «КП»). И плюс к этому мы по поручению губернатора жителям предоставляем еще и рассрочку беспроцентную. Можно оплатить работы внутри участка в течение 6 месяцев равными долями. Без процентов.

ЕСЛИ ПОПАЛ В ПРОГРАММУ, НО НА УЧАСТКЕ ЕЩЕ НЕТ ДОМА…

- Бывает такое, что человек говорит: «Понастроили своих интернетов, вышек, теперь трубу ведут. А мне труба не нужна»?

- Есть такие. В основном это жители Подмосковья, которые проживают сезонно и не столь нуждаются в газе. Мы, конечно, пойдем уличным газопроводом по улицам, а газопроводы-отводы будем строить внутри участка, исходя из пожеланий самих жителей. Но, кстати, один из популярных вопросов на встречах с нашими жителями другой. Допустим, дом находится в стадии строительства, и многие люди переживают: если я до конца 2022 года не успею его построить…

- То есть, нет дома - не трубы?

- Да. Сейчас газ пускать некуда. Но тут мы жителей успокаиваем. Если ваш населенный пункт вошел в программу социальной газификации, а дом вы достроили в 23-м или 24-м году, вам на тех же самых условиях, бесплатно, доведут газопровод до границ участка. Так что здесь не надо бежать впереди паровоза.

- Итак, труба проведена, поставлена галочка - условная деревня Топорково газифицирована. Но при этом в Топорково продолжают продавать участки, застраивать новые улицы. Что у этого нового Топорково дальше будет с газом?

- Об этом тоже сказал президент. Ускоренная догазификация до конца 2022 года - это лишь первый этап. Программа будет развиваться и дальше. В целом Президент поставил задачу до конца 2030 года завершить газификацию страны. Так что с Топорково все будет в порядке. Кстати, очень большой запрос идет от дачников. В программу ведь попадают и дачные товарищества, которые находятся в границах населенных пунктов социальной газификации. Им до границы товарищества также будет подведен источник газа. А вот разводка внутри садового товарищества - это уже дело собственников земель.

Вместе с тем, есть большое количество садовых товариществ, которые находятся вне границ населенных пунктов. Нас об этом спрашивают. И на Прямой линии прозвучал вопрос. Президент ответил, что газификация таких садовых товариществ как раз будет следующим этапом в рамках общей задачи газификации страны до 2030 года.

ТРУБЫ - ПОД ЗЕМЛЮ

- В интернете человек выложил скриншот из компьютерной игры - там выжженная земля, какие-то трубы торчат. И он пишет: «Вот она, ваша газификация - труба, труба, труба». Человека индустриальный пейзаж с кучей труб пугает. Эти трубы можно как-то маскировать?

- А мы в Московской области как раз стремимся к подземной прокладке газопроводов. На наш взгляд, это более безопасный метод прокладки с учетом последующей эксплуатации. У нас есть небольшие участки воздушных газопроводов, и автомобильный транспорт периодически рвет их, оставляя людей на какое-то время без газа. Поэтому мы сейчас стараемся прокладывать трубы под землей. Ну и сами жители говорят, что на улицах им воздушные газопроводы не нужны, они фасады домов портят. Поэтому мы заходим на участок и подходим к стене дома под землей. Труба выходит наверх только у самого дома. Это и вид не портит, и безопасно.

- Московская область - инфраструктурно развитая территория. Вам будет проще реализовать эту программу, чем вашим коллегам в других регионах?

- Нет, нам проще не будет. В Московской области один из самых высоких процентов газификации по стране и под поручение президента попадает большое количество населенных пунктов и домовладений. У других регионов, где газ подведен к меньшему количеству населенных пунктов, масштабы меньше. А нам надо за полтора года построить почти 5 тысяч километров газопровода. Для сравнения - в последнее время мы прокладывали около 800 километров труб ежегодно. А тут сразу 5 тысяч км. Именно поэтому губернатор дал поручение незамедлительно стартовать, и даже за первые дни программы у нас уже 230 домовладений получили газ по президентскому проекту. В 2021 году догазифицируем 1112 населенных пунктов и почти 40 тысяч домовладений.

Прокладка газопровода к жилым домам в деревне. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

ПОДКЛЮЧИЛ ГАЗ И ВАКЦИНИРОВАЛСЯ

- В России есть такая проблема в сельской местности, что многие оттягивают регистрацию домов. Получается, что программа социальной газификации - это дополнительная мотивация зарегистрировать дом. Потому что иначе в программу не включат, газ не дадут. Вы видите, что вот теперь люди активно идут регистрироваться?

- Конечно, мы это отмечаем. В рамках социальной газификации Московская область запустила интересный проект. Созданы офисы социальной газификации, которые предоставляют не только услугу по социальной газификации, но и другие услуги. Вот, приходит житель в такой офис. Выясняется, что у него не зарегистрирован объект строительства. Раньше ему надо было бы идти в другую инстанцию, заниматься регистрацией, кадастрового инженера вызывать и так далее. А теперь это все делается в том же офисе. Дальше. Объект капстроительства зарегистрирован, человек получает договор социальной газификации, и так как объект капстроительства зарегистрирован, у жителя сразу появляются льготы на электричество и на вывоз мусора, о которых он зачастую не знает. (За мусор неработающие пенсионеры в Подмосковье платят только 70% тарифа, пожилые люди старше 70 лет - 50%, старше 80 - освобождены от оплаты, - Авт.) И он может в этом же месте эти льготы оформить. Плюс оформить присвоение адреса домовладению, социальный контракт, который получают от соцзащиты малообеспеченные жители (89 тысяч рублей - в Московской области, - Авт.). И этими деньгами граждане, если желают, могут здесь же оплатить работы по газификации внутри участка. А еще при этих офисах совместно с коллегами из Минздрава открылись пункты вакцинации. И вот именно сейчас, как бы странно это ни звучало, в офисах социальной газификации больше всего запросов именно на прививки от ковида.

А ЕСЛИ НЕ ПОПАЛ В ПРОГРАММУ?

- Из всех домов, которые сейчас зарегистрированы в Московской области (более 890 тыс. домовладений), к концу 2022 года останутся без подключения к газу около 70 тысяч. Что с ними будет?

- В Московской области продолжает действовать и губернаторская программа газификации. Еще 7 лет назад мы газифицировали населенные пункты, где прописано 200 и более человек. Когда мы с этой задачей справились, критерий опустили до 100. Газифицировали. Дальше планка была опущена - от 30 жителей. Так мы решим проблему половины из тех домовладений, о которых вы говорите. Останутся не газифицированными домовладения в еще более малочисленных населенных пунктах. О них тоже, конечно, нужно думать. Каждый населенный пункт у нас на счету. Что с ним дальше делать? В рамках поручений президента всем регионам предписано до конца 2021 года разработать и утвердить топливно-энергетические балансы. Это очень важный документ для всех регионов, который и нам, и жителям, даст ответ, какой вид энергии нужно подвести к населенным пунктам, которые пока остались без газа. Возможно, это будет и не газовая труба, а электричество по сниженным тарифам.

КСТАТИ

Почему труба к дому может быть дороже самого дома

- Когда объявили об этой программе, многие от счастья в обморок упали. Потому что раньше проведение газа - это и квест по сбору бумажек, и огромные финансовые затраты. Порой провести газ к дому стоило чуть ли не дороже, чем построить сам дом. Мне знакомые называли цифры - 2-2,5 млн рублей им выставляли в счет. Из чего складывались такие тарифы?

- Стоимость подключения, по сути, состоит из двух частей. Это стоимость проектных работ и стоимость строительно-монтажных работ. Это все регулируется государством. Ежегодно в каждом регионе устанавливаются так называемые стандартизированные ставки. То, что сейчас к жителям газопровод подойдет до границ земельных участков бесплатно, не значит, что сам процесс проектирования и строительства стал бесплатным в принципе. Просто расходы на проектирование и строительство берет на себя газораспределительная организация. Зачастую камнем преткновения для многих жителей как раз становилась так называемая последняя миля. Это когда газифицированный населенный пункт прирос новой улицей или районом, и там появляется житель, который хочет подключиться к газу, а другие соседи не хотят. Если бы жители улицы все вместе подавали заявку, то стоимость поделилась бы на всех. А если желающий один - сами понимаете. По сути, президент сейчас и решил проблему этой последней мили.

Что касается документов, вы правы, раньше была некоторая забюрократизированность процесса подключения. Но теперь в Московской области житель заключает всего один комплексный договор. Причем, заказать это можно на портале региональных госуслуг, не нужно никуда ездить. На федеральном уровне эту систему тоже будут внедрять (а пока в других регионах нужно оформить не 1, а 5 договоров, - Авт.).

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Сколько стоит газовая труба в дом

На сайте mosoblgaz.ru можно посчитать, в какую сумму участникам программы обойдется завести газовую трубу от забора в дом. «Мособлгаз» предлагает три тарифных плана исходя из количества оборудования, которое вы собираетесь использовать в доме. Также цена зависит от длины трубы, которую нужно проложить сначала от границ участка до дома, а затем уже внутри дом до газового оборудования.

Мы просчитали некий средний вариант. Размер дома - до 120 квадратных метров. И нам (предположим) нужно протянуть трубу от забора до цоколя дома на 10 метров, а затем еще 5 метров внутри самого здания. Впрочем, сумма также складывается и из оборудования, которое нам нужно установить. И от типа счетчика, можно выбрать механический или GSM (показатели по потреблению он передает оператору удаленно, самостоятельно вносить цифры никуда не надо).

Вариант 1. Механический счетчик

Вариант 2. Счетчик GSM

КОНКРЕТНО

До конца 2022 года догазифицированы будут:

2,8 тыс. населенных пунктов,

300 тыс. домовладений.

КСТАТИ

Где получить информацию о программе?

- На сайте госуслуг Московской области,

- на сайте Минэнерго Подмосковья,

- на сайте Мособлгаза,

- по телефону горячей линии программы 8 (800) 100-75-75,

- в 16 мобильных офисах программы,

- в более чем 600 офисах Мособлгаза, МФЦ, Мосэлектросети, МосОблЕИРЦ.