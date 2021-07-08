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Происшествия8 июля 2021 19:18

Начальник ОМВД Егорьевска задержан за подготовку покушения на убийство

Предварительно, жертвой офицера должен был стать бизнесмен
Иван РУНЕВ
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Начальник ОМВД России по городскому округу Егорьевск Олег Ермаков задержан.

Начальник ОМВД России по городскому округу Егорьевск Олег Ермаков задержан.

Фото: Александр ГЛУЗ

8 июля 2021 года был задержан начальник ОМВД России по городскому округу Егорьевск Ермаков Олег Борисович. Силовики нагрянули к полицейскому около 10 часов утра.

По предварительным данным, офицера подозревают в подготовке к покушению на убийство. Жертвой полицейского должен был стать предприниматель, чьи данные пока не разглашаются.

- В настоящий момент на работе и дома у задержанного начальника ОМВД России по г.о. Егорьевску Ермакова Олега проходят обыски. Оперативники опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства планируемого полицейским преступления, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время Следственный комитет ведет расследование. Возбуждено уголовное дело.

Олег Ермаков работает в полиции с 1994 года. За это время он успел дослужиться от стажера инспектора до начальника ОМВД России по городскому округу Егорьевск. Награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 3,2 и 1 степени.

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