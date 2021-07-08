Как платить за ЦКАД и что такое система «Свободный поток»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) 8 июля была запущена в полном объёме. Открыт последний участок, замкнувший кольцо вокруг Москвы. Это отрезок в 25 километров от Симферопольского до Калужского шоссе. Сама ЦКАД, которую часто называют дублером МКАДа – это кольцевая дорога, огибающая столицу примерно в 50 километрах от ее границ.

Напомним, грандиозную дорожную стройку затеяли почти 7 лет назад. Изначально ЦКАД задумывали для транзитного транспорта, в том числе грузового, чтобы разгрузить МКАД. Но после запуска основных участков в январе этого года стало ясно - не меньшей популярностью магистраль пользуется у москвичей. Особенно сейчас в летний сезон она удобна для дачников и других любителей загородного отдыха.

О том, что дорога платная, большинство автомобилистов хорошо знают. Но тут вы не увидите привычных шлагбаумов и тетечек-кассиров, которым можно заплатить за проезд картой или наличными. Впервые в нашей стране тут внедрили систему «Свободный поток». Специальные приборы на ходу считывают всю нужную информацию о машине: от габаритов (чем больше авто, тем выше цена проезда) до госномеров. Это позволяет экономить время (вспомните о пробках у шлагбаумов на М-10 Москва-Санкт-Петербург).

Ноу-хау уже оценили тысячи автомобилистов, но новичкам не лишним будет напомнить как платить за ЦКАД.

Транспондер

Транспондер, крохотный приборчик размером со спичечный коробок – полезный гаджет, который работает на всех платных дорогах страны. Деньги за проезд с него списываются автоматически. Все, что нужно заранее: пополнить свой личный счет с банковской карты или в терминалах Автодора наличными. На классических платных дорогах прибор после списания средств автоматически открывает шлагбаум. На ЦКАД все еще проще. Деньги списываются после проезда под рамками - п-образными опорами.

Для оплаты проезда на ЦКАД автомобилистам нужно просто пополнить баланс транспондера.

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин держит в руках транспондер. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Важно: Тариф на проезд с транспондером на 10 – 40 % ниже стандартного. То есть прибор позволяет экономить. Найти тарифы на проезд по ЦКАД и другим платным дорогам можно на сайте Автодора avtodor-tr.ru.

Сам транспондер придется купить. Приборы продаются в офисах продаж Автодора, в некоторых сетевых магазинах и на заправках. Стоят они от 1400 до 3400 рублей в зависимости от модификации.

Билет

Если транспондер вы приобретать все-таки не хотите, отравляясь на ЦКАД, позаботьтесь о покупке онлайн-билета на сайте avtodor-tr.ru/ru/ckad или через официальное мобильное приложение. Для оформления потребуется ввести некоторые данные: участок ЦКАД, по которому вы планируете двигаться, дату и время поездки, госномер машины, свой личный мобильный телефон и электронную почту. После оплаты билет придет на электронную почту. Распечатывать его или сохранять в электронном виде не нужно: предъявлять не потребуется. Умная система ЦКАД автоматически зафиксирует проезд по билету. Он, кстати, действителен 24 часа с момента оформления.

На ЦКАД впервые в нашей стране внедрили систему «Свободный поток». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Важно: Покупая билет, нужно четко знать дату поездки и необходимый вам участок ЦКАД. Этот способ оплаты не всегда удобен для спонтанных поездок. Скидок на проезд, как в случае с транспондером – нет. А вернуть неиспользованный билет, в том случае если ваша поездка вдруг отменилась, не получится.

Наличные

Еще один вариант: оплата проезда наличными в пункте взимания платы. Он находится в районе съезда на ЦКАД с 47-го километра М-11 «Нева».

Важно: Скидок на проезд не будет. Кроме того, придется потратить время и деньги на топливо, чтобы добраться до пункта оплаты.

Постоплата

Поездку по ЦКАД можно оплатить в течение пяти дней после ее совершения на сайте Автодора pays.avtodor-tr.ru. Система автоматически произведет расчет после того, как вы введете госномер машины.

Важно: Нет скидок. За просрочку платежа в ближайшее время могут ввести штрафы.

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В сутки по ЦКАД проезжают почти 180 тысяч автомобилей.