Яндекс.Маркет унифицировал цены на курьерскую доставку заказов

Яндекс.Маркет унифицировал тарифы на доставку с курьером. Теперь ее цена не зависит от того, кто привозит товар — сервис или магазин-партнер. Кроме того, для подписчиков Яндекс Плюса курьерская доставка с помощью продавца стала бесплатной.

Раньше доставка с курьером, например, вентилятора могла стоить как 99, так и 300 рублей. Все зависело от того, кто привозил товар: Маркет или магазин-партнер. Продавец мог установить более высокую стоимость доставки, чем у Маркета. Теперь цены стали едиными — и зависят от суммы заказа и региона покупателя. В большинстве российских городов курьерская доставка стоит 49 или 99 рублей.

Подписчики Яндекс Плюса по всей стране теперь могут пользоваться доставкой с курьером бесплатно. Для этого нужно сделать покупку на сумму от 699 или 1499 рублей — в зависимости от региона. Раньше те, кто в Плюсе, не платили за эту услугу, только если посылку привозил Яндекс.Маркет. Если же доставить покупку возьмется продавец, маркетплейс компенсирует ему минимальную стоимость платной доставки на сервисе. Бесплатная доставка не действует для крупногабаритных товаров: их привозят по стандартным ценам.

Экспресс-доставка остается платной — с ее помощью можно получить заказ из маркетплейса за 1–2 часа. Но для подписчиков Яндекс Плюса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах такая доставка стоит дешевле — 99 рублей.

Получать покупки из Яндекс.Маркета можно не только с курьером, но и другими способами — к примеру, через постаматы и пункты выдачи заказов с логотипом сервиса. Эта услуга бесплатная — независимо от суммы заказа. У маркетплейса около 2000 постаматов и примерно 1500 пунктов выдачи покупок по всей стране.