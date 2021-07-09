Судебный пристав совершил самоубийство в туалете Хорошевского суда Москвы

В настоящее время на месте происшествия работают следователи

Трагедия произошла несколько часов назад в здании Хорошевского районного суда города Москвы. Погибший, 26-летний судебный пристав Сергей С.*, отлучился из рабочего кабинета в уборную. Мужчины долгое время не было на рабочем месте. Коллеги пристава решили проверить, куда пропал мужчина. Спустившись на цокольный этаж, где располагается уборная, сотрудники суда обнаружили тело Сергея.

«Сотрудниками Хорошевского суда был обнаружен труп 26-летнего судебного пристава Сергея С. Мужчину нашли в помещении уборной на цокольном этаже здания суда. Предварительно, мужчина совершил самоубийство», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. О мотивах, побудивших молодого человека на такой поступок, пока не сообщается.