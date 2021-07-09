«Главный критерий - это удобство для человека»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл движение по новому мосту в Воскресенске

Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦ

В подмосковном Воскресенске ввели в эксплуатацию новый автомобильный мост через Москва-реку.

Движение по нему сегодня запустил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Афанасьевский мост длиной 248 метров построили неподалеку от старого моста, который появился около 60 лет назад и после стольких лет эксплуатации явно нуждался в реконструкции. Стройку объекта запустили по поручению губернатора в декабре 2019 года - в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Изначально планировалось, что первые машины пойдут по мосту в начале 2022 года, но строители завершили работы на 7 месяцев раньше срока.

Этим мостом смогут пользоваться более 40 тысяч жителей трех больших микрорайонов Воскресенска. Теперь по нему автомобилисты смогут всего за 20 минут добираться до центра города, за 25 минут - до Новорязанского шоссе, которое является для городского округа основной транспортной артерией.

- Вчера наш Президент открыл ЦКАД, - напомнил Андрей Воробьёв. - Московская область развивается и, благодаря президентским проектам, мы открываем достаточно много объектов. Но дорог много не бывает, мостов - тоже. Поэтому я хочу, прежде всего, поблагодарить строителей за сдачу объекта раньше срока и его высокое качество.

Отдельные слова благодарности губернатор адресовал местным жителям, по просьбе которых и была запущена эта стройка - за инициативность.

- Главный критерий - это удобство для человека, безопасность движения, мы этим стараемся заниматься, - отметил Андрей Воробьёв.

Местные жители сразу оценили удобство нового моста.

- Мы не ожидали, что все так быстро будет сделано, — рассказал Юрий Вертунов. Спасибо губернатору и нашей администрации. На старом мосте можно было потерять много времени в пробке. А здесь движение свободно.