Семь советов, как пережить жару, от известного путешественника: «Когда в Сахаре заканчивалась вода, мы сосали камни»

Москву охватила рекордная жара, синоптики прогнозируют ещё несколько дней высокой температуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заслуженный путешественник России Сергей Синельник 11 лет назад прошел пешком 1000 км по Сахаре. Вместе с братом-близнецом Александром они бывали в пустынях Азии, Африки и Австралии. Когда корреспондент kp.ru дозвонился до Сергея, тот шел к Аляске на своей поморской ладье. Там сейчас +10…+15 градусов.

Мы пожаловались путешественнику на очередную волну жары, которая охватила Москву. Он рассказал, как выживал в пустыне. Некоторые советы можно взять на вооружение и жителям большого города.

Путешественник Сергей Синельник. Фото: Юрий Машков/ТАСС

Намочите платок или голову

— В пустыне мы закрываем все тело: рубахи с длинными рукавами, брюки. Цвет одежды светлый. Ткани натуральные. Белый в пустыне непрактичен, маркий. А вот светло-бежевый в самый раз.

Многослойный головной убор. Надеваешь бейсболку, а сверху шляпу с широкими полями, чтобы была воздушная прослойка. Шею закрываешь платком. Можно смочить его водой, будет полегче. Радикальный способ — намочить голову или головной убор. Но в пустыне мы такой роскоши себе позволяем. Да и в городе вы вряд ли захотите мокрым ходить. А вот влажные салфетки очень выручают! Протирайте лицо, шею, руки.

Пить воду маленькими глотками

— В Сахаре мы столкнулись с тем, что кочевники практически не пьют воду. Вместо нее много зеленого чая. Называют его «арабским виски»: очень крепкий! В воду они примешивают кускус или другие крупы, сахар — чтобы была питательность.

В азиатских пустынях Кызылкум и Устюрт — территории Казахстана, Туркмении и Узбекистана — кочевники пьют кумыс, айран или шубат (кефир из верблюжьего молока — прим. ред.). В них не только жидкость, но и полезные минералы, микроэлементы, витамины. Как-то встретили пастуха, который водил стадо верблюдов в 50 км от селений. Он ушел в пустыню на несколько дней без воды, а все это время пил верблюжье молоко.

Но у бедуинов свой уклад жизни. Нам однозначно в жару надо пить много воды. Бывало, могли выпить и 10 литров в день — все с потом выходит. Дурная привычка современного мира: везде продают ледяную воду. Во-первых, от нее можно заболеть. Во-вторых, она не так утоляет жажду, как вода средней температуры. Пейте маленькими глотками, не спешите. Иначе потратите воду, а жажда не уйдет.

Некоторые говорят, что в жару надо подсаливать воду, чтобы восполнять баланс в организме. Но это заблуждение, пищевая соль не восстановит минералы.

Еще совет: мы сосали гладкие камешки, чтобы не мучила жажда. В городе так делать не будешь. А вот мятный леденец — самое то. Воду, он, конечно, не заменит, но жажду временно утолит.

Сергей Синельник в Западной Сахаре, 2010 год. Фото: sinelniki.ru

Правила отдыха и дыхательная гимнастика

— В пустыне нам приходилось тащить с собой телеги по 50 кг. В день по 30 — 40 километров. Когда солнце в зените, мы искали куст или дерево, чтобы переждать в тени. Не переоценивайте свои силы. 50 минут работы, затем отдых. Если у вас физический труд или впереди длительный переход, то можно прилечь. 10 минут: глубокий вдох, задержали и медленный выдох. Такой гимнастикой восстанавливаются дыхание и силы.

Как понять, что настал критический момент

— Очень легко пропустить солнечный удар. Поэтому прислушивайтесь к своему организму. Первый признак обезвоживания — головная боль. Если она началась, значит вы упустили момент. Следует уйти в тень, остановиться, дать себе отдохнуть и начать пить воду.

Не сидите без дела

— От физического труда человек получает удовольствие. Конечно, не все люди, но многие. Говорят, что в жару ничего делать не нужно, только лежать на диване. Мне кажется, это неправильно. От этого будут только депрессивные мысли: «Я слабый, кругом жара, делать ничего не хочу». Спасение от таких хворей — движение. Разумеется, все в меру.

Не должно быть контрастов

— Сидите дома под кондиционером, а затем выходите на жару — для организма это серьезный стресс. Понятно, если вы больной или пожилой человек, лучше быть дома с кондиционером или вентилятором. Остальным, может быть, лучше настроится на жару и привыкнуть к ней. Чтобы она стала естественной для вас.

Поймайте ритм

— Сравнивать выживание в пустыне и жару в городе, конечно, не стоит. Одно скажу: к жаре привыкаешь. Полярный исследователь Фритьоф Нансен говорил, что к холоду невозможно привыкнуть, его можно только терпеть. С жарой не так. Важен настрой, нужно поймать ритм. Тут помогает молитва, даже самая короткая, но осмысленная: «Господи, помилуй!».