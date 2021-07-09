Любовь к физике передалась по генам: московский выпускник, набравший 399 баллов по ЕГЭ, узнал свою ошибку

Семнадцатилетний Даниил Максимов рассказал, как готовился к экзаменам Фото: Личный архив

Москва подвела результаты по ЕГЭ среди нынешних выпускников. Результаты школьников впечатлили даже мэра города Сергея Собянина, который сообщил в соцсетях об их высоких результатах – набранных 400 и 399 баллов.

- Две московские школьницы - Екатерина Гришина и Ирина Бродская - получили по 400 баллов на ЕГЭ. Еще двое выпускников - Диана Петренко и Даниил Максимов - набрали за четыре экзамена по 399 баллов. Молодцы, выдающийся результат, - написал в соцсетях Сергей Собянин.

Ребята сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. «КП» удалось пообщаться с 17-летним Даниилом Максимовым, который окончил Бауманскую инженерную школу №1580.

- Обидно, что не хватило 1 балла до максимальных 400?

- Абсолютно нет. Не стремился. Меня больше обрадовал результат по русскому языку – 100 баллов. Я, конечно, очень сильно готовился, но такой оценки не ожидал. Это как раз тот предмет, к которому я меньше всего готовилось, сложно запоминать правила – большой объем информации. Допустим в естественных науках все подчиняется общим правилам, а в случае с русским языком так не получится. Но у меня есть врожденная грамотность, потому что я много читаю, - говорит Даниил Максимов.

Получил Даниил 100 баллов и по математике, и по информатике. Только по физике – 99 баллов. И выпускник даже знает свою ошибку.

- Мы по физике делаем рисунки к задачам – это один из обязательных пунктов. И в начале все решил правильно, направил силу, а потом что-то переклинило и направил не туда, - говорит Даниил.

Подготовка к ЕГЭ по информатике у выпускника заняла около года, хотя к сдаче математики ушел всего месяц. При этом Даниил грамотно выстроил свой график – уделял время учебе, но не забывал отдыхать и вовремя ложился спать. Помогли и пробные экзамены, которые позволили понять, в каких вопросах не хватает знаний. Как признался Даниил, пробные экзамены он также сдал на высокие баллы. Точно помнит, что один раз ту самую физику сдавал на 100 баллов.

- Могу посоветовать будущим выпускникам высыпаться, нужно отдыхать – заниматься спортом, слушать любимую музыку, иначе будет умственное выгорание. Обязательно нужно заранее ознакомиться с регламентами экзаменов: как заполнять бланки, оформлять задания. Это поможет сэкономить время на экзаменах, - говорит Даниил Максимов.

С будущей профессией выпускник уже определился – Даниил подал документы в Физтех-школу прикладной математики и информатики в стенах МФТИ.

- Есть карьера ученого, можно работать в промышленности, бизнесе. Пока не определился, решу во время учебы. У нас в семье только дедушка был связан с физикой – преподавал в одной из физико-математической школе. Думаю, что любовь к физике передалась по генам, - сказал Даниил Максимов.

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