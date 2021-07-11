Московский шоколад тоннами закупают 62 страны мира

В отрасли производства кондитерских изделий сегодня работают 20 крупных и средних столичных предприятий.

Всемирный День шоколада ежегодно отмечается 11 июля. Москва - один из главных на сегодняшний день центров производства шоколада и других сладостей в России.

«В прошлом году более 10 процентов отгруженных в стране кондитерских изделий пришлось на долю Москвы, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В этой отрасли работают 20 крупных и средних столичных предприятий, где трудятся почти 10 тысяч человек. По итогам прошлого года эти предприятия отгрузили продукции на сумму 67,1 миллиарда рублей, что на 40 процентов больше, чем в 2019 году».

Например, только шоколада и сахаристых кондитерских изделий в столице за год было произведено более 184 тысяч тонн.

По случаю праздника рассказываем о том, кто в Москве занимается «шоколадным» делом уже 200 лет и в каких странах столичные сладости любят больше всего.

РЕЦЕПТ «ВДОХНОВЕНИЯ»

Всемирная шоколадная история насчитывает более трех тысяч лет. Именно тогда был впервые приготовлен напиток из какао-бобов. А в России его попробовали лишь спустя полторы тысячи лет при Петре I.

В Москве шоколадный бум случился в середине XIX века, когда одно за другим стали открываться кондитерские предприятия. Продукцию многих из них можно отведать и сегодня. К примеру, одной из старейших сладких фабрик Москвы признан кондитерский концерн «Бабаевский», которому уже 216 лет. У истоков стоял бывший крепостной Степан Абрикосов. В семейной мастерской он варил абрикосовое варенье и пастилу, отсюда и получил столь говорящую фамилию. На новый уровень производство вывел внук Степана, Алексей, сумевший превратить семейное дело в серьезное предприятие с названием «Товарищество А.И. Абрикосова и сыновей». После революции завод перешел в собственность государства и был назван «Бабаевским». Именно здесь в 70-х годах впервые начали обрабатывать какао – бобы в собственных цехах и получать како-масло собственного производства. Тогда же стали производить визитную карточку предприятия – шоколад «Вдохновение», по особому рецепту из свежеобжаренных зерен какао с высокой степенью измельчения.

АРБАТСКАЯ ЛАВКА ПЕКАРЯ ИЗ ПРУССИИ

В Москве основателем первой фабрики с массовым шоколадным производством, известной сегодня как "Красный Октябрь", стал пекарь из Пруссии Фердинанд Эйнем. Все началось в 1849 году на Арбате. Иностранец открыл там маленькую мастерскую, где продавали только пиленый сахар и шоколад. А спустя 35 лет скромная лавка выросла в солидное столичное предприятие «Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений Эйнем» с объемными производственными цехами и шестью собственными магазинами. После революции фабрику настигла судьба большинства предприятий тех лет. Ее национализировали и переименовали в «Красный Октябрь». Сегодня компания производит 240 наименований печенья, конфет и шоколада. Самые знаменитые из них - «Мишка на севере», «Красная шапочка» и шоколад «Аленка».

КОНДИТЕРЫ МОСКВЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Еще одна фабрика лакомств - «РотФронт» - тоже выросла из домашней кондитерской. В ней 195 лет назад мещанин Сергей Ленов делал вручную леденцы и продавал их на ярмарках. Семейный бизнес расширился благодаря его сыну и внуку, превратившись в «Торговый дом Леновых». После 1917 года семья вынуждена была продать свое успешное производство Всероссийскому центральному союзу потребительских обществ. Название «РотФронт» фабрика носит с 1931 года.

Сейчас здесь работают по принципу полного цикла переработки какао-бобов и выпуска полуфабрикатов какао. Не так давно на предприятии открыли крупнейшую в Европе линию по обработке зерен какао-бобов, которая способна выпускать свыше 25 тысяч тонн шоколадных полуфабрикатов в год. Процесс полностью автоматизированный: подача сырья в загрузочную воронку, очистка от примесей, обжарка, измельчение какао, — все это управляется операторами из центрального пункта.

Стоит отметить, что сегодня «Красный Октябрь», Кондитерский концерн «Бабаевский» и «РОТ ФРОНТ» входят в единый холдинг «Объединенные кондитеры».

ОТ ЕВРОПЫ ДО АМЕРИКИ И АЗИИ

Сладости от московских кондитеров давно оценили и зарубежные любители конфет и шоколада. Высокое качество, широкий ассортимент, доступная цена привлекают многих.

Только в прошлом году столичные фабрики экспортировали почти 78 тысяч тонн кондитерских изделий в 62 страны мира. Если говорить исключительно о шоколадной продукции, то доля московского экспорта от общего числа российских поставок составила 12,3%.

Львиную долю продукции экспортируют «Объединенные кондитеры». Они сотрудничают с 45 странами мира, в том числе с КНР, Великобританией, Германией, Израилем, Уругвайем и Венесуэлой.

«В первом квартале 2021 года московские кондитеры отправили за рубеж шоколадные изделия на сумму 26,69 миллиона долларов США, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - По сравнению с теми же месяцами прошлого года объемы поставок выросли на 48,1 процента. Шоколадная продукция поступила в 48 стран мира. При этом впервые столичная кондитерка экспортировалась в Кувейт, Румынию, Боснию и Герцеговину, Малайзию, Панаму и Швейцарию. В общей сложности объем московского экспорта по вышеназванным направлениям составил 149,64 тысяч долларов США».

Таких результатов московским промышленникам удается достичь, в том числе благодаря поддержке со стороны города. «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «РОТ ФРОНТ» имеют статус промкомплекса, благодаря которому компании получают значительные налоговые льготы. К примеру, на 80% снижается ставка земельного налога и аренда за землю, а налог на имущество сокращается вдвое. Сэкономленные средства промпредприятия направляют на модернизацию и развитие производства.

ЛАКОМСТВО ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ И ПОКЛОННИКОВ ЗОЖ

Времена меняются, а шоколад по-прежнему остается одним из любимых лакомств детей и взрослых. Даже несмотря на то, что в России потребление шоколада и шоколадных изделий за последний год сократилось более чем на 10% - с 7 до 6 килограммов на человека.

Эксперты называют одну из причин, - многие сейчас выбирают ЗОЖ и предпочитают вегетарианскую или низкокалорийную продукцию. «Но не лишать же себя вкусняшек!» - сказали столичные кондитеры и запустили в производство линию вегетарианского шоколада. В этом году 17 наименований шоколада «Аленка» успешно прошли сертификацию Vegetarian и вошли в число мировых брендов-производителей вегетарианского питания. Маркировка сертификата Vegetarian открывает для производителей новые экспортные направления. При этом позволит им расширить и укрепить свое присутствие на международном рынке.

Например, в числе таких перспективных направлений – Индия. В этой стране на душу населения еще в 2018 году приходилось порядка 10% от среднемирового потребления какао. А к 2023 году этот показатель может вырасти на 36%.