В Москве вместо двух долгостроев появятся новые общественно-деловые пространства

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В Северном округе Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» на месте двух долгостроев откроются новые общественно-деловые пространства. Это позволит создать почти 900 рабочих мест. Благодаря проектам инвесторы получат льготы от города по программе стимулирования создания мест приложения труда в размере около 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, для формирования в Москве комплексной сбалансированной застройки, создания новых рабочих мест и разгрузки центра, город запустил две смежные программы – стимулирование создания мест приложения труда и «Индустриальные кварталы». К этим программам власти Москвы привлекают инвесторов. В двух проектах можно участвовать одновременно. При этом инвесторы, создавая рабочие места по программе «Индустриальные кварталы», вправе получить льготу за изменение вида разрешенного использования при строительстве жилья.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на месте двух долгостроев в Тимирязевском и Левобережном районах Москвы появится около 35 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки, - рассказал заммэра. - В их числе магазины, кафе, спортивные и досуговые центры, где будет работать около 860 человек. Реализуя эти проекты, девелоперы смогут получить льготу в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда в размере 1,5 миллиарда рублей по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка для строительства жилья».

Цель проекта «Индустриальные кварталы» - развитие заброшенных промзон и депрессивных территорий, в том числе с многолетними недостроями. По программе стимулирования создания мест приложения труда застройщики жилых домов создают дополнительно за ТТК и МКАД офисные, промышленные, социальные и другие объекты. За это получают от города серьезную льготу по плате изменения вида разрешенного использования земельного участка для строительства жилья.

«Один из долгостроев, который мы вовлекли в проект «Индустриальные кварталы» в Тимирязевском районе столицы, не использовался уже 17 лет, а второй – в Левобережном районе – 11 лет, - сказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Всего у Москвы сегодня в планах реорганизовать шесть первых территорий с долгостроями площадью свыше 7,7 гектара. В них инвестируют более 21 миллиарда рублей».

Объединение двух программ по развитию территорий Москвы благоприятно скажется на децентрализации столицы, создании на неиспользуемых заброшенных территориях деловых кластеров. Они принесут москвичам десятки тысяч рабочих мест и возможность трудиться рядом со своим домом. Проекты планируется выполнить на частные вложения. Бюджетный эффект от реорганизации шести долгостроев составит почти 3 миллиарда рублей в год.

ЦИФРЫ

Москва подписала уже четыре договора о комплексном развитии территорий с момента старта проекта «Индустриальные кварталы» летом прошлого года.

В городе уже началось развитие бывших промзон «Октябрьское поле», «Кунцево» и двух участков в бывшей промзоне «Коровино». Их общая площадь более 60 гектаров.

Объем инвестиций по проектам - около 160 миллиардов рублей. Ожидаемый бюджетный эффект превысит 5 миллиардов рублей в год.

По программе стимулирования создания рабочих мест в Москве заключено уже пять соглашений. В экономику столицы они принесут более 25 миллиардов рублей инвестиций, более 7600 рабочих мест. Налоговый эффект после запуска объектов составит 3 миллиарда рублей в год. Инвесторы получат от города в общей сложности 12,5 миллиарда рублей льгот.