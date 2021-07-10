Автохлам мешает москвичам: Куда обращаться, чтобы из двора убрали ржавые автомобили

В отдаленных районах брошенные машины могут стоять и по полгода Фото: Алиса ТИТКО

Проблема брошенных машин во дворах практически решена в Москве. Уже шесть лет в городе работает порядок выявления и утилизации «врастающих в асфальт» авто. Рассказываем, как действовать, если в вашем дворе есть подобные машины.

Ретро во дворе «сталинской» высотки

Ржавый «Москвич» занимает парковочное место во дворе «сталинской» высотки на Котельнической набережной уже не первый месяц. Владельца машины пытались найти, но безуспешно. Тогда местные жители обратились в Управу Таганского района. Представители власти подтвердили, что «Москвич» находится в не надлежащем техническом состоянии и посоветовали владельцу «переместить автомобиль в места хранения». Правда, совет передали автовладельцу не лично, а на бумаге, которую приклеили на скотч к машине.

Представители районной управы приклеивают на скотч к машине предупреждение Фото: Алиса ТИТКО

- В случае не перемещения транспортного средства или не привидения его в состояние, не позволяющее идентифицировать как брошенное в течении 14 календарных дней, транспортное средство подлежит принудительной эвакуации на специализированную стоянку, - значится в сообщении от Управы Таганского района.

Местные жители говорят, что во дворе ни один «Москвич», есть еще раритетная голубая «Волга».

- Но эти машины используются. Туристы, которые приходят погулять к нам во двор всегда умиляются, вспоминают фильм «Москва слезам не верят», видят тут еще ретро-машины и считают, что мы все так и живем, как в 80-е годы, женщины ходят в ситцевых платьях (смеется). Но это не так, - говорит Владимир Николаевич, местный житель.

- А этот бежевый «Москвич» давно стоит?

- Да. Но чья это машина лично мы не знаем.

Если собственник не найдется, можно пожаловаться в районную управу или окружную префектуру, а также на сайте «Наш город» Фото: Алиса ТИТКО

Хозяин пропал - машина «врастает» в асфальт

В центре ржавый автохлам заметнее, а вот в отдаленных районах брошенные машины могут стоять и по полгода. В Бескудниково долгое время стояла разбитая синяя маршрутка и легковушка с заклеенными фарами (видимо, попала в ДТП). Сейчас их нет, но есть другие - на Бескудниковском бульваре синяя «девятка» буквально «врастает» в асфальт на парковке во дворе между домами №6 и №8. Колеса спущены, металл ржавеет.

Вдоль дороги стоит брошенная белая иномарка Nissan. Видно, что владелец давно не садился за руль – задние колеса спущены, кузов покрывается ржавчиной.

- Люди же их бросают по разным причинам. Например, владелец умер, а наследникам это старье не нужно, или уехал в другую страну (регион) и не планирует авто забирать. А его остаточная стоимость настолько незначительна, что нет экономического смысла заниматься утилизацией машины, - рассказал Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки».

Автомобильные эксперты вспоминают, что раньше по дворам ездили скупщики хлама, но сейчас они пропали - видимо тоже невыгодно заниматься стало. Сумму, на которую могли рассчитывать собственники, в лучшем случае, это сотня долларов, да и то далеко не во всех случаях. Перекупщики говорили, что низкое ценообразование обусловлено «незаконностью» сделки.

Есть несколько ситуаций, в которых автомобиль признается брошенным Фото: Алиса ТИТКО

Как оказалось, автохлам скупают теперь через мобильные приложения, куда можно прислать фото и небольшое описание, а в ответ будет озвучена предварительная сумма в рублях.

- Только в Москве и Московской области превышает 8 миллионов транспортных средств, из них старых – около 35%. Вряд ли напрямую можно связать высокую аварийность на российских дорогах с большим процентом старых авто, но, несомненно, здесь присутствует определенная взаимосвязь, - рассказывают в компании «Автолидер 7».

- Вы покупаете старые машины, у которых пробиты колеса, ржавый кузов?

- Мы готовы провести выкуп любых машин. Она могла быть оставлена человеку в залог или достаться в наследство, пострадать в результате ДТП, быть проданной по доверенности. Нет необходимости оставлять транспортное средство гнить, когда оно представляет определенную ценность.

- Что вы делаете с этими машинами?

- На разборку и металлолом.

Хлама стало меньше

За эти шесть лет хлама во дворах стало гораздо меньше, только единичные автомобили встречаются. А все потому, что с 2014 года действует постановление правительства Москвы, по которому брошенные машины вывозят на стоянки для временного хранения, а потом, если хозяин не объявился, то утилизируют.

- В 2015 году брошенные авто бросались в глаза, они были везде. А в 2020 году ну прямо единичные случаи и то на грани, так навскидку не скажешь, брошен автомобиль или на нем просто долго не ездили. Так что реально ситуация изменилась к лучшему, - рассказывает Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки».

Следят в городе и за машинами без номеров. Их перемещают на спецстоянки по правилам безопасности. Такие авто могут находиться в угоне или использоваться в преступных целях.

- Всего с начала года эвакуировали 1122 машины без номеров. В топе следующие авто: BMW (174 перемещения), Mersedes-Benz (150), Kia (102), Toyota (85), Hyundai (75), Skoda (56), Volkswagen (50). Чаще всего эти авто эвакуировали с Кутузовского и Рязанского проспектов, проспекта Мира и улицы Орджоникидзе, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

За шесть лет хлама в московских дворах стало гораздо меньше Фото: Алиса ТИТКО

Если находящийся на стоянке автомобиль создает препятствие для движения или иным образом нарушает требования ПДД, вы можете обратиться в Госавтоинспекцию Москвы любым удобным для вас способом: позвонить по телефону (8 495) 623 70 70, написать электронное обращение (гибдд.рф/r/77) или отправить письменное сообщение по почте (г. Москва, ул. Садовая—Самотечная, д. 1).

КОНКРЕТНО

Какой автомобиль признается брошенным?

- если машина долгое время стоит во дворе или на проезжей части,

- если не имеет собственника или тот отказался,

- не подлежит восстановлению после аварии

- является разукомплектованным: нет колес, стекол, дверей или элементов кузова.

Как убрать автохлам?

- если владелец согласен утилизировать автомобиль, то ему нужно снять машину с учета и отправить ее на свалку,

- если собственник не найдется, то можно пожаловаться в районную управу или окружную префектуру, а также на сайте «Наш город». В заявлении нужно указать номер и место стоянки автомобиля и прикрепить фотографии,

- по заявлению приезжает комиссия из представителей управы, ОАТИ, ГИБДД или УВД, которые осматривают авто и решает, брошена она или просто ждет ремонта,

- владельца попросят привести машину в порядок или убрать ее в течение 14 дней,

- если никаких мер не будет предпринято, то машину эвакуируют на спецстоянку. Там она будет храниться еще три месяца, после чего в судебном порядке машина будет признана бесхозной. После – утилизация.