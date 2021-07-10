В технополисе «Москва» изготовят комплектующие для 200 столичных электробусов

В июне 2021 года московский парк электробусов достиг 650 машин. Фото: Е. Самарина / Mos.ru

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» поставит в этом году комплектующие для 200 новых московских электробусов. В общей сложности продукцией компании будут оснащены уже 600 единиц пассажирского электротранспорта столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня большая часть батарей и тягового оборудования для пассажирского электротранспорта, курсирующего в столице, произведена резидентом ОЭЗ Москвы, - отметил заммэра. - Ранее он уже изготовил и поставил комплектующие для 400 столичных электробусов. А в этом году поставит аккумуляторные батареи для еще 200 подобных машин».

По его словам, компания является крупнейшим в Европе производителем батарей для электробусов и экспортирует свою продукцию в Белоруссию, Турцию и на Ближний Восток.

Напомним, в июне 2021 года московский парк электробусов достиг 650 машин. К концу года его планируется увеличить до одной тысячи единиц.

«Резидент ОЭЗ Москвы использует для оборудования электробусов литий-титанатные аккумуляторные батареи, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Это позволяет машинам проезжать 40-50 километров на одном заряде, тратя на подзарядку всего от 6 до 10 минут. Кроме того, применяемые инженерные решения дают возможность электробусам работать даже при рекордно низких и высоких температурах, что очень актуально для переменчивой погоды столицы».

Фото: Mos.ru

Компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» в начале 2021 года. На площадке «Алабушево» предприятие планирует создать завод по производству аккумуляторов для электробусов и серийному выпуску электрогрузовиков.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дёгтева, максимальная мощность завода составит одну тысячу комплектов аккумуляторных батарей и 500 электрогрузовиков ежегодно. Инвестиции в проект достигнут 375 миллионов рублей.

Статус резидента особой экономической зоны столицы позволит компании существенно экономить на налогах и других обязательных платежах. Это даст возможность предприятию инвестировать дополнительные средства в развитие сервисного обслуживания поставленного оборудования.

В конце 2020 года компания DriveElectro представила первый в России грузовик на электрической тяге Moskva. Электромобиль был передан крупнейшему в стране ритейлеру «Магнит» для тестовой эксплуатации. В случае успешного испытания автомобиля компания планирует произвести для ритейлера на собственном заводе еще 200 электрогрузовиков.

НА ЗАМЕТКУ

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. Из них одна находится в Печатниках. Четыре - в Зеленограде: «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем».

Сегодня на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.