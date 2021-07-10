Где в Москве привиться вакциной "Ковивак": адреса, время работы пунктов

Сделать прививку можно бесплатно без записи Фото: REUTERS

Жители Москвы могут привиться от коронавируса вакциной «КовиВак» в 14 павильонах «Здоровая Москва». Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Препарат поступил в павильоны 10 июля. Привиться можно бесплатно и без записи, - сообщили в мэрии Москвы.

Количество доз в каждом пункте ограничено – не более 850. Однако в этих же пунктах вакцинации есть и «Спутник V».

- Сделать прививку против COVID-19 можно, если: вы гражданин России и вам исполнилось 18 лет, у вас нет обострения хронического заболевания, вы не участвуете в клиническом исследовании вакцины, вы не болели ОРВИ в течение 14 дней до прививки и не болеете в момент вакцинации, в последние 30 дней не делали прививок, - напомнили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Конкретно

Где можно сделать прививку препаратом «КовиВак» (павильоны «Здоровая Москва», работают с 8.00 до 20.00):

- Фестивальный парк

- Парк Горького

- сквер у префектуры САО

- музей-заповедник «Царицыно»

- парк Олимпийской деревни

- сквер на улице Дружбы (у посольства КНР)

- парк «Перовский»

- ландшафтный заказник «Теплый Стан»

- сквер у культурного центра «Вдохновение»

- парк 50-летия Октября

- парк имени 850-летия Москвы

- Дюссельдорфский парк

- парк «Северное Тушино»

- Гончаровский парк.