Где в Москве привиться вакциной "Ковивак": адреса, время работы пунктов

Сделать прививку можно бесплатно без записи
Фото: REUTERS
Жители Москвы могут привиться от коронавируса вакциной «КовиВак» в 14 павильонах «Здоровая Москва». Сделать прививку можно бесплатно без записи.
- Препарат поступил в павильоны 10 июля. Привиться можно бесплатно и без записи, - сообщили в мэрии Москвы.
Количество доз в каждом пункте ограничено – не более 850. Однако в этих же пунктах вакцинации есть и «Спутник V».
- Сделать прививку против COVID-19 можно, если: вы гражданин России и вам исполнилось 18 лет, у вас нет обострения хронического заболевания, вы не участвуете в клиническом исследовании вакцины, вы не болели ОРВИ в течение 14 дней до прививки и не болеете в момент вакцинации, в последние 30 дней не делали прививок, - напомнили в Департаменте здравоохранения Москвы.
Конкретно
Где можно сделать прививку препаратом «КовиВак» (павильоны «Здоровая Москва», работают с 8.00 до 20.00):
- Фестивальный парк
- Парк Горького
- сквер у префектуры САО
- музей-заповедник «Царицыно»
- парк Олимпийской деревни
- сквер на улице Дружбы (у посольства КНР)
- парк «Перовский»
- ландшафтный заказник «Теплый Стан»
- сквер у культурного центра «Вдохновение»
- парк 50-летия Октября
- парк имени 850-летия Москвы
- Дюссельдорфский парк
- парк «Северное Тушино»
- Гончаровский парк.