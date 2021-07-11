В центре Москвы мужчина на электросамокате сбил женщину и сломал ей ребро

Электросамокатчик с места «аварии» сбежал
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Москве очередное ЧП с участием «водителя» электросамоката. Полицейские ищут неизвестного мужчину, который в центре столицы сбил женщину и скрылся.
Накануне в один из отделов полиции поступила телефонограмма из больницы.
- За медицинской помощью обратилась 26-летняя женщина, которая сообщила, что на улице Земляной вал ее сбил мужчина на электросамокате, - сообщили KP.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Женщина жаловалась на боли в области ребер. После снимка стало понятно, что у пострадавшей перелом.
Как стало известно «Комсомольской правде», сам наезд произошел 9 июля 2021. Электросамокатчик с места «аварии» сбежал. Женщина смогла подняться и добралась домой. А на следующее утро отправилась в травмпункт.
Неизвестного ищут, столичная полиция изучает записи с камер видеонаблюдения в районе Земляного вала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
История с наездом электросамоката на ребенка в Челябинске переросла в уголовное дело
5-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью (подробнее)
Что делать, если вас сбил электросамокат: отвечает начальник ГИБДД Екатеринбурга
Вадим Буйдалин рассказал о самых частных нарушениях, которые допускают пользователи кикшеринга (подробнее)