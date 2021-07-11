Чем живет уникальный Военно-технический музей Подмосковья: «На этой машине ездил Хрущёв»

Wanderer 1937 года выпуска - единственный в России. За рулем - гендиректор Военно-технического музея в селе Ивановское Вячеслав Фомичев (Подмосковье). Фото: Иван МАКЕЕВ

А теперь я скажу так.

Одно дело смотреть на редкие автомобили, отражаться в их продолговатых изогнутых крыльях, наполированных до зеркального блеска, изучать их подноготную (от завода-изготовителя и года выпуска до последних хозяев, которых, так вышло, знает весь мир) - и совсем другое дело ездить на них. Сидеть, например, на пассажирском сидении 25-го Wanderer, единственном в России (для того, чтобы эту машину восстановить, понадобилось семь лет), и тайно чувствовать себя вандалом, который уселся своей пятой точкой на чудо технической мысли, на автомобильный шедевр, выпущенный в Саксонии в 1937 году сразу четырьмя заводами (Wanderer, DKW, Horch и Audi - три из них уже перестали существовать) и способный конкурировать даже с современными автомобилями (развивает скорость до 150 км/ч - и это в таком возрасте). Однако в Военно-техническом музее Подмосковья, где сейчас находится этот 25-й Wanderer, к ретро-машинам относятся без придыхания. Хотя и с любовью.

Над созданием этой машины корпели сразу четыре завода - Wanderer, DKW, Horch и Audi. Фото: Иван МАКЕЕВ

Любой автомобиль должен функционировать. Заводиться. Ездить. Что называется, периодически потягивать мышцы. А не пылиться мертвым грузом где-нибудь на выставке или в запасниках. Такая позиция музея. А потому почти вся ее техника на ходу. Вплоть до танков.

И это не может не восхищать.

«ОБИДНО ЗА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОПРОМ»

Итак, я плюхаюсь на сидение немецкого Wanderer, обтянутое красной кожей (точнее, сажусь - конечно, сажусь! причем аккуратно, как в роддоме к собственному младенцу), хлопаю дверцей (Господи, до чего же она малюсенькая) и слежу за движениями водителя. А тот никто иной как создатель и гендиректор Военно-технического музея, депутат областной думы Вячеслав Фомичев.

- Для того, чтобы полностью воссоздать эту модель, нам пришлось несколько раз летать в Германию, - рассказывает он (а машина тем временем трогается с места и, урча как кот, плавно набирает скорость). - Только там, в музейных архивах, остались оригинальные размеры деталей, чертежи 1930-х годов, инструкции. Труд очень кропотливый, особенно если ты хочешь, чтобы получилось такое чудо.

Я очень боялся из этого чуда выпасть, потому как верх у него открытый, а корпус низкий. К счастью, обошлось. Элитный породистый зверь остановился и затих. В 1937 году в пересчете на сегодняшние деньги он стоил 400 тыс евро. Так что рядовой немец купить такой автомобиль не мог.

При этом Фомичев приобрел его почти даром - Wanderer был убитый в хлам. Бывший хозяин разводил руками - разве можно из кучи металлолома сделать что-то достойное?

Оказалось, можно.

Сначала эта компания выпускала только пожарную технику, потом начала и спортивную (впоследствии завод American La France обанкротился). Фото: Иван МАКЕЕВ

В ремонтных мастерских музея есть полный набор инструментов, который требуется для реставрации. От плоскогубцев с молотком до фрезерных станков и пульверизаторов. Сами восстанавливают корпус и ходовую. Перебирают двигатель. Шьют чехлы, наводят марафет в салоне. Чистят и полируют диски, старинные сигналы, решетки, фары, бамперы. Регулируют приборы, изготавливают недостающие детали. Проще сказать так: занимаются реставрацией автомобилей на профессиональном уровне. Причем после того, как машина преобразилась, обрела новую жизнь, она не отправляется в частный гараж, где ее никто не увидит, кроме родственников и друзей владельца, а едет прямиком в Военно-технический музей. За последние 20 лет в нем накопилось уже около двух тысяч автомобилей. Самым первым был «ГАЗ М-1», он же легендарный «черный воронок». Насколько зловещий, настолько прекрасный.

Семь лет терпеливой работы - и из горы металла рождается шедевр. Фото: Иван МАКЕЕВ

Увидев результат своей работы, Вячеслав Фомичев понял, что хочет заниматься этим и дальше. И чтобы машины непременно ездили. Одной этикетки - то бишь корпуса - маловато.

- Давайте я вам покажу еще один экспонат, - глаза коллекционера полны восторга и искренней, можно сказать, детской радости.

Ворота гаража отворились. И перед нами предстал то ли трактор, то ли личный транспорт Винтика и Шпунтика. Нечто среднее.

- Это «Америкэн Ла Франсе», - прокомментировал Фомичев. - Автомобиль, выпущенный американским заводом в 1911 году. Удивительный и очень мощный. Мотор - более 100 лошадиных сил. Изначально «Ла Франсе» выпускал пожарные машины, а так как они очень мощные, то стал на их базе делать еще и спортивные. Перед вами как раз такой экземпляр.

320-е «мерседесы» выпускались для высшего командного состава Рейха. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гендиректор щелкнул ботинком по тумблеру (панель с приборами расположена в ногах у гонщика), включил массу, зажигание и поддал газку. Движок взревел как раненый медведь. Задребезжал как десять заводов. Оглушил всех присутствующих. И, успокоившись, заработал более ровно, выдержано. Затем Вячеслав Фомичев воткнул заднюю передачу и выкатился во двор. Здоровенные колеса, широченные крылья. Выхлопная труба аж трясется от напряжения. В моторе как будто бык сидит. И не какой-нибудь доходяга, а боевой, корридный. Весом - полтонны.

Столярный цех автомастерских Вячеслава Фомичева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Короче, восторг. А если еще представить, что эта неповоротливая махина когда-то участвовала в гонках и топила 130 км/ч, так вообще.

- Обычно происходит так, - продолжает Вячеслав Фомичев. - В наше распоряжение поступает очередной автомобиль. Найденный где-нибудь в лесу. Или на дне реки. Или - наоборот - стоявший в гараже другого коллекционера и хорошо сохранившийся. Я назначаю ответственного по этой машине и он ее ведет до самого конца реставрации. В остальном работу делят остальные мастера, а их у нас около 130. Кто-то собирает мотор, кто-то занимается электрикой, еще одна группа шьет салон. Есть также столярный цех.

Машина Евы Браун. Фото: Иван МАКЕЕВ

- А это зачем? - удивился я.

- А вы не знали, что все старые машины имеют деревянный корпус? Его просто не видно за металлом.

Чуть позже мы зайдем в тот самый цех и увидим, как два столяра вырезают из бука дуги для крыльев 400-го «Москвича» (в простонародье этот автомобиль называли «Буратино»).

Всего в четырех мастерских трудится около 130 реставраторов.

Этот 110-й «ЗИС» Сталин подарил руководителю компартии Чехословакии Клемента Готвальду. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очень многие из них сильно сожалеют о том, что отечественный автопром безнадежно отстал от европейских гигантов. Развалился АЗЛК, нет больше ЗИЛа.

- Российские водители ездят на китайских и корейских авто, - констатирует Вячеслав Фомичев. - Хотя в свое время мы умели делать не хуже. Вот у нас «Юность» стоит - «зиловский» автобус. Чем не шедевр? 1960 год. И уже тогда коробка-автомат, скорость - 150 км/ч. А посмотрите, какой салон.

Некоторые экспонаты открыты для посетителей музея. Фото: Иван МАКЕЕВ

Никита Хрущев, кстати, пришел в восторг от этой модели. В 1967 году ее даже успели свозить на Международную автобусную неделю в Ниццу, где «Юность» получила сразу 12 наград.

Если Вячеслава Фомичева попросить рассказать о каждой машине что-нибудь интересное, экскурсия растянется на три месяца. А если зайти в секретный бокс, закрытый для посетителей, то и того дольше.

Пожарный автомобиль ОМ СL «Feuerwehr Witterswil» (Италия). Фото: Иван МАКЕЕВ

ЭТА МАШИНА БЫЛА У ЕВЫ БРАУН… И У ГЕОРГИЯ ЖУКОВА

Военно-технический музей, как мне показалось, имеет идеальную организацию. С одной стороны, у него есть богатый увлекающийся меценат. С другой, официальный статус «государственное бюджетное учреждение культуры» (ГБУК) - с ним все эти ретро-ласточки доступны людям (стоимость взрослого билета - 300 р, льготникам - 150 р). С государственно-частным партнерством активно обновляется, в музей поступают новые экспонаты. Некоторые из них не имеют аналогов в России. Как тот же Wanderer, например, на котором я ездил.

- А вот еще одна отреставрированная жемчужина, - глаза Вячеслава Фомичева снова вспыхивают азартным огнем (уж простите за литературщину). - 320-й «Мерседес Бенц» (кабриолет д). Был выпущен для высшего командного состава Рейха. Этот автомобиль хорошо показывает уровень немецкого автопрома в те годы. Да вы садитесь внутрь. Не бойтесь.

Трактор «Фордзон - Путиловец», СССР, 1928 год выпуска. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас, думаю, ручку сломаю, придется квартиру продавать.

Но и тут повезло. Дверь открылась бесшумно, как по маслу. Салон оказался просторнее, чем у «Волги». На заднем сидении можно лежать - и не только вдоль сидения, но и поперек.

А дальше - вообще бомба.

Уникальная коллекция автомобилей «Ford». Фото: Иван МАКЕЕВ

Открываем тот самый секретный гараж, а там машина Евы Браун стоит (Mercedes-BenzTyp 770К 1934 года выпуска), буквально задыхающаяся от собственной роскоши. Сияющий кузов, тончайшая кожа на дверных панелях, безупречные формы. Такие машины оснащались мощнейшими фарами и прозекторами-искателями, чтобы в случае опасности ослепить возможного преследователя. Из 117 экземпляров, выпущенных с 1930 по 1938 год, сохранилось лишь несколько штук. У такого мерседеса были выдвижные подножки по бортам кузова, на которых во время военных парадов стояли телохранители. Ездили на таких машинах представители элиты Третьего Рейха, включая рейхсмаршала Геринга, главу СС Гимлера и самого Гитлера. У Евы он находился недолго, впоследствии был подарен австро-венгерскому принцу. Также некоторое время этим автомобилем, как трофеем, владел маршал Жуков. Стоит он сейчас, минимум, 5 млн евро.

Аэросани-амфибия СКБ А. Н. Туполева «А3ПС», СССР, 1964-1985 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самый логичный вопрос:

- Откуда?

- Мне ее передал на хранение коллекционер Вячеслав Лен, - поведал Фомичев. - А я оказываю такую услугу. Ставлю в гараж дорогие ретро-машины ю. И беру за это деньги. Содержание таких авто - это тоже почти искусство. Без должного ухода, правильного освещения, влажности, температуры воздуха, периодических осмотров, смазок, замены запчастей автомобиль постепенно приходит в негодность, даже если на нем не ездить. Это не золото, которое положил в сейф и все.

Шнекоход «ЗИЛ-4904». Готов ездить по грязи и льду, но непригоден для езды по асфальту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рядом в секретном боксе другие шедевры. Что ни машина, то история.

«Из гаража Сталина. ЗИС-101, 1939 гв. Первый советский серийный легковой автомобиль высшего класса. Шестиместный лимузин. Был предназначен не только для элиты, но и для обычных граждан. В частности, использовался в качестве такси. Три года восстанавливали. Автомобиль на консервации, ищется двигатель».

«Из гаража Жукова. ЗИС-110Б, 1949 гв. Бензиновый, карбюраторный. Впоследствии Жуков передал автомобиль Свердловской киностудии. В музее с 2009 года».

«Из гаража Хрущева. ЗИЛ-111а, 1961 гв. Мощный 6-литровый двигатель не имел равных в СССР. Автоматическая трансмиссия с гидравлической передачей, вакуумная система омывателя стекол, климатическая установка».

Некоторые экспонаты только ждут реставрации, причём терпеливо. Фото: Иван МАКЕЕВ

И ВСЕ ЭТО НА ХОДУ.

Кроме сталинского «ЗИСа». Но того тоже скоро подтянут. И будет он ездить по выставкам не хуже хрущевского «ЗИЛа».

Фотокор «КП» Иван Макеев залип настолько, что я его потерял.

Часть музейной экспозиции находится под открытым небом - а там!

Амфибийный безаэродромный летальный аппарат (Военно-технический музей, с. Ивановское, Московская область). Фото: Иван МАКЕЕВ

Детища ГАЗа, ЗИЛа, Минского автомобильного завода, Ярославского, Рижского… Пожарная техника. Мотоциклы. Артиллерийские установки. Танки. Пушки. Личные вещи экипажа подлодки К-19. Огромная коллекция автомобилей «Ford».

И многое, многое другое. От конных пролеток и повозок до летающей тарелки.

P.S. Про тарелку - без всяких шуток. «Амфибийный безаэродромный летательный аппарат нового типа «ЭКИП». Разработан в 1980-е - 1990-е годы различными предприятиями и институтами. Сделана так, что на ней невозможно разбиться. Она планирует. 400 метров нужно для взлета, 6 км - высота, скорость - 610 км/ч, вместимость - 24 пассажира. В 2001 году проект был приостановлен из-за отсутствия финансирования.

Посетитель. Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

ГБУК «Военно-технический музей», село Ивановское - близ наукограда Черноголовка (40 км от Москвы).

Как добраться:

- на машине по Щелковскому шоссе до Малого Московского кольца (бетонка А107). Потом поворот налево в направлении Ярославского шоссе. Через 3 км свернуть правее по указателю на село Макарово. Далее - на выезде из села - через лес на село Ивановское. Там будет указатель на музей;

- общественным транспортом - от ст. м. «Щелковская» автобус 320 до Черноголовки, после чего следует пересесть на автобус 73 «Черноголовка-Ивановское», остановка «Больница».