На Портале поставщиков заказчики чаще закупают товары у малого бизнеса

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Договоры на сумму почти 23 миллиарда рублей заключили на Портале поставщиков заказчики из столицы с начала этого года. При этом более 80% товаров и услуг было закуплено у представителей малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2021 года заказчики из Москвы заключили на Портале поставщиков 137,5 тысячи договоров на сумму около 22,6 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - При этом объем закупок у малого бизнеса составил почти 19 миллиардов рублей. Это около 56 процентов от общего объема закупок у МСП по итогам прошлого года».

По его словам, наиболее популярными предметами закупок на Портале поставщиков в первом полугодии стали строительные работы, медицинские расходные материалы и лекарственные средства, а также перевозка пассажиров и автотранспортные средства.

В целом объем закупок столицы у субъектов малого бизнеса в первом полугодии 2021 года превысил 230 миллиардов рублей.

«В общем объеме заключенных с начала года контрактов это составляет почти 45 процентов, - отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - В 2020 году аналогичный показатель был ниже – 34,03 процента. В рублевом выражении он составил 355 миллиардов рублей. Сейчас мы видим опережающий рост по этом показателю».

Дальнейшему росту этого показателя будут способствовать изменения в законодательстве о закупках, которые предусматривают обязательную долю закупок у малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций не менее 25 % совокупного годового объема закупок вместо 15 %, как сейчас.

Напомним, Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать закупки малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13,5%. Развитие Портала поставщиков курирует Департамент информационных технологий Москвы. А функциональным заказчиком стал столичный Департамент по конкурентной политике.