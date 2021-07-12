В инновационном центре МГУ построят кластеры «Образовательный» и «Междисциплинарный»

В столичном районе Раменки продолжается строительство Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы». Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

В столичном районе Раменки продолжается строительство Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы». Гигантский комплекс на площади 17,5 гектаров станет «домом» для компаний, занятых научно-технологической и внедренческой работой.

Сегодня, 12 июля, мэр Москвы Сергей Собянин, ректор МГУ Виктор Садовничий и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв дали старт ещё двум стройплощадкам кластеров будущего центра - «Образовательный» и «Междисциплинарный».

«Сегодня большое событие для МГУ, для города, для российской науки, - сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии. - На месте абсолютно депрессивной территории один за другим начинают строиться современные корпуса - научно-образовательные центры. Это уникальный проект для нашей страны. У нас много прекрасных университетов, есть ведущие научно-технологические корпорации мирового уровня, но нет такого симбиоза между ведущими вузами, корпорациями и инновационным бизнесом. Такой площадки практически не существует. И здесь в центре города рядом с лучшими университетом страны разворачивается такая стройка, которая призвана объединить потенциал Московского государственного университета, ведущих корпораций страны - «Ростеха», «Роскосмоса», «Роснефти», других корпораций, инновационного малого бизнеса, правительства Москвы, правительства Российской Федерации, под эгидой президента страны».

ЧТО ПОСТРОЯТ

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы» утверждён постановлением правительства России.

В нем разместят 9 кластеров общей площадью 440 тысяч квадратных метров:

- «Ломоносов» – флагманский кластер, стартовая площадка для первых резидентов. Здесь появятся офисы для высокотехнологичных компаний с лабораториями, «чистыми комнатами», центрами сертификации и испытаний. Комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров начали строить в январе этого года за счёт городского бюджета. Открытие планируется до конца 2022 года;

- Междисциплинарный кластер. На площади 75 тысяч квадратных метров разместятся Институт человека, блок когнитивных исследований искусственного интеллекта, блок развития инновационных спортивных технологий, транснациональный мегапроект «Единая Евразия», научно-технологические лаборатории, экспоблок с конгресс-залом. Здание строят за счёт федерального бюджета. Его планируют открыть до конца 2023 года;

- Образовательный кластер. На площади 15 тысяч квадратных метров поселятся управленческие структуры ИНТЦ, образовательный блок, научно-технологические стартапы и общие сервисы ИНТЦ. Здесь можно будет проводить деловые встречи и конференции. Строительство оплачивается из федерального бюджета. Здание откроется ориентировочно до конца 2023 года;

- «Нанотех» – нанотехнологи и исследования новых материалов, наномашиностроение;

- «Инжиниринг» – робототехника, технологии специального назначения и машинного инжиниринга, энергосбережение и эффективное хранение энергии;

- «Биомед» – биомедицина, фармацевтика, медико-биологические исследования;

- «Космос» – космические исследования и космонавтика;

- «Инфотех» – информационные технологии и математическое моделирование;

- «Геотех» – геономия и экология.

Все здания кластеров объединят центральным общественным пространством – площадью со сквером.

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

В проект приглашаются:

- стартапы с разработками, доказавшими свою жизнеспособность;

- средние технологические компании, вышедшие на стадию продаж инновационной продукции;

- R&D подразделения крупных российских компаний и международных корпораций.

Заявки уже принимаются на IT-платформе Московского инновационного кластера i.Moscow. На сегодня подано более 110 заявок.

ЧЕМ ПОМОГУТ РЕЗИДЕНТАМ

Для инновационных предприятий-резидентов ИНТЦ создадут максимально благоприятные условия налогообложения и регулирования:

- проекты резидентов в течение 10 лет будут свободны от большинства налогов, в том числе налога на имущество, на прибыль и НДС (при годовой выручке до одного миллиарда рублей);

- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды будут снижены до 14%;

- для привлечения иностранных работников не потребуется отдельного разрешения.