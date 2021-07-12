Победная пицца и билеты в Музей Победы: Московские скидки в честь победы Италии на Евро-2020

Смотрели матч и в Москве: кто-то дома по телевизору, а кто-то в барах Фото: REUTERS

Италия выиграла чемпионат Европы по футболу впервые за 53 года. Команде удалось победить англичан в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2. В основное и добавленное время победителя определить не могли - счет оставался 1:1.

Смотрели матч и в Москве: кто-то дома по телевизору, а кто-то в барах, где включили прямую трансляцию на большие экраны. На утро рестораны и музеи приготовили интересные предложения для посетителей.

Победителям в музей бесплатно

"Музей Победы" поздравляет итальянцев с победой на чемпионате Европы по футболу и в честь этого события дарит гражданам Италии бесплатный вход с 13 по 16 июля 2021.

- При предъявлении паспорта они смогут бесплатно посетить главное здание музея и открытые площадки военной техники, - рассказали в информационном центре ФГБУК "Музей Победы".

Почему именно четыре бесплатных дня? В музее ответили, что "за четыре мяча в ворота соперника, которые были забиты победителями в финальном матче".

Где: площадь Победы, 3. Станция метро "Парк Победы".

Когда: с 13 по 16 июля 2021 года.

Скидки на футбольные сеты

В пиццериях "Папа Джонс" до 14 июля будет действовать акция на футбольные сеты. По промокоду "goal" можно получить скидку 18%. Речь о сетах:

- "Угловой" (пицца "Ветчина и грибы" (23 см), пицца "Четыре сыра" (23 см), напиток 2 л),

- "Штрафной" (пицца "Маленькая Италия" (30 см), пицца "Супер Папа" (30 см), напиток 2 л),

- "Пенальти" (пицца "Пепперони" (35 см), пицца "Гавайская" (35 см), напиток 2 л).

Где: акция действует только на заказы, оплаченные в порядке онлайн-оплаты на сайте papajohns.ru или в мобильном приложении "Папа Джонс".

Две пиццы со скидкой

Футбольные болельщики (и не только) могут заказать две средние пиццы за 599 рублей. Можно заказать онлайн с быстрой и бесплатной доставкой.

- В акции принимают участие пиццы из списка: Пепперони по-деревенски, Сырная с ветчиной, Маргарита, М.Гурме, Карамельный ананас, - рассказали в Domino's Pizza.

Где: заказ можно сделать на сайте dominospizza.ru.

"Победная" пицца от Сильвано

Для почитателей таланта итальянского шеф-повара Сильвано в его кафе ждет сюрприз - "победная" пицца.

- Италия так давно хотела победу на Чемпионате Европы. Наша команда играла с душой, а я именно так готовлю. Все пиццы в нашем кафе на один день станут "победными", - рассказал шеф-повара Сильвано.

Он приехал в Москву около 18 лет назад, в столице запустил много модных итальянских ресторанов. А в 2019 году вместе с русской женой открыл кафе возле собственного дома в поселке Мостовик (Московская область). На кафе даже нет вывески, что это пиццерия, потому что изначально проект планировался для проезжающих мимо - остановится путник и закажет пиццу, но молва о шеф-поваре из Италии разошлась быстро.

Где: Лесная улица, дом 45, Мостовик, Московская область.

Для почитателей таланта итальянского шеф-повара Сильвано в его кафе ждет сюрприз - "победная" пицца

Скидка 30% на все меню

В итальянском гастрономическом центре Eataly впервые за четыре года существования появилась скидка 30% на меню.

- Мы решили порадовать московских болельщиков и любителей итальянских макарон, соусов, мясных деликатесов, - рассказали в гастрономическом центре Eataly.

Где: Eataly Москва, пл. Киевская, 2. ТГК "Киевский", 4 этаж. Станция метро "Киевская".

Равиоли с грибами: бесплатный мастер-класс от итальянца

Бренд-шеф из кулинарной школы Джейми Оливера вместе со зрителями приготовит равиоли с грибами. Мастер-класс решили провести бесплатно. Учить будет шеф-повар родом из Италии Маттео Лаи.

- Трансляция пройдет в инстаграм-аккаунте Даниловского рынка, где расположена кулинарная школа Джейми Оливера, - рассказали организаторы.

Где: инстаграм Даниловского рынка.

Когда: 13 июля 2021 в 20.00.