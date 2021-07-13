Никакой чудо-методики: отец Алисы Тепляковой рассказал, как дочка-вундеркинд в восемь лет сдала ЕГЭ

Алиса живет в большйо семье.

Москва несколько дней обсуждает 8-летнюю девочку Алису, которая уже сдала ЕГЭ и готовится поступать в университет. Новость может показаться из разряда шутки или ошибки. Но девочка существует, аттестат об образовании – тоже. «КП» нашла отца юной девочки-вундеркинда и спросила, как удалось достичь такого результата.

Старшекурсники возьмут шефство

Восьмилетняя девочка Алиса Теплякова еще год назад попала в «Реестр рекордов России» в номинации «Освоение программы 11 классов в наименьшем возрасте», но тогда не сразу удалось оформить документы. Сейчас о девочке заговорили снова, так как она наконец-то получила аттестат о полном среднем образовании (выдали в школе № 626). Теперь Факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова готов принять на обучение юную студентку.

- Девочка успешно справилась с заданиями по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, - подтвердили в Рособрнадзоре.

В МГУ сказали, что у них как раз идет набор на три специальности: «Клиническая психология», «Психология служебной деятельности» и «Педагогика и психология девиантного поведения».

- С радостью предоставим Алисе возможность учиться после сдачи вступительных испытаний. На факультете успешно работает система тьюторства, когда старшекурсники берут шефство над первокурсниками и помогают им адаптироваться к новой жизненной ситуации, к учебе в вузе. Для Алисы в случае поступления откроется возможность стать частью «включенного эксперимента» с личным участием, - рассказали в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Но формат обучения в виде «эксперимента» родителям Алисы не нравится. Они хотят, чтобы дочка училась полноценно. Экзамены могут назначить на конец июля, а пока всю последнюю неделю родители Алисы заняты тем, что раздают интервью о своей умной дочке.

Хотели отдать в школу в 4 года

Семья Тепляковых живет в Котловке в маленькой однокомнатной квартире. Способности к обучению родители заметили у дочери Алисы еще в четыре года.

- Алиса хорошо писала, читала, считала. По сути, уже знала программу 1 класса. И мы хотели отдать ее в школу. Даже писали просьбу президенту России. Ответ пришел, что «в школу рекомендовано с 7 лет». Но у нас Алиса уже в пять лет знала программу пятиклассников. Мы с супругой задумались: отдавать Алису через два года в первый класс или продолжать учить? В общем, довели до логичного итога – до сдачи ЕГЭ, - рассказывает Евгений Тепляков, отец девочки.

Фактически до 9 класса Алиса училась по программе «семейное образование», а 10-11 класс – по программе «самообразования». За качество образования отвечают родители, а контролировать полученные знания имеет право только учебное заведение (в системе Департамента образования), к которому прикрепили ребенка. Алиса в пять лет сдала индивидуальную диагностику в Московском центре качества образования по всем предметам, которые у школьников с 1 по 5 класс. Продолжала учиться и дошла до 9, и до 11 класса.

Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ.

- Потом пришла на ЕГЭ, мне сказали, чтобы показала паспорт. А у меня его нет. Но все равно потом разрешили, - рассказала маленькая Алиса.

Девочка сдавала физику, информатику, химию, биологию, русский язык и математику.

- Ваша Алиса – вундеркинд или гений?

- Это нормальные результаты. Исключительная память и особый подход к образованию.

- А что за чудо-методика? Как вы обучали ее?

- Нет никакой чудо-методики. Техника основана на наших советских разработках: психология и педагогика. Занимаемся примерно по три-четыре часа в день, и это реально меньше, чем в школе. Плюс домашнего образования, что не нужно собираться в школу, а там спрашивают то одного ребенка, то другого. Здесь все направлено только на Алису.

- Это какой-то ускоренный формат? Что-то пропускаете?

- Никакого ускоренного обучения, приходится проходить всю школьную программу. Мы пропускаем только символичные «переклички» в классе, проверку стихов у всех учащихся. У нас чистота образовательного процесса, ребенок не просто «отсиживает» 6-7 уроков, а тратит время эффективно. Мы следуем учебникам, которые одобрены Министерством образования.

- А контрольных нет?

- Есть. Они нужны, чтобы понимать, где пробел по знаниям.

Родители – выпускники МГУ

В семье Тепляковых восьмилетняя Алиса – не единственный ребенок. Всего у Евгении и Наталии семеро детей. Обучают не только Алису, читают и учатся писать почти все дети. Сестра Лейя в свои четыре года стала «самой юной школьницей в стране», а брат Хеймдалль в свои семь лет уже закончил 9-й класс и сдал ОГЭ. Дочке Терре сейчас четыре годика – будущая первоклассница, Айлунг всего два года, а уже учит слоги.

- Только 1,5-годовалый Фейлунг и месячный Тесей пока не разлучные с мамой, им пока не до учебы – реально рано, - говорит Евгений Тепляков, отец девочки.

- Никто из детей не ходит в детский сад?

- Нет. А зачем и в сад, если они уже получают школьное образование.

- Дети, по вашему мнению, не лишены детства?

- Нет. Они встречаются со сверстниками, играют на детской площадке. Хеймдалль, например, любит играть в компьютерные игры: гонки, драки. Сейчас ему нравится игра «Герои».

Особый подход к образованию родители нашли не в интернете. Они сами выпускники МГУ и имеют право преподавать. Наталья училась на механико-математическом факультете и окончила магистратуру финансовой академии, а Евгений — выпускник факультета психологии и факультета вычислительной математики и кибернетики, а также имеет ученую степень в области молекулярной биологии.

- Пример вашей Алисы и других детей в том, что не нужно учиться в школе 11 лет?

- Получается так. Нужно пересматривать систему. В девятых классах школьники пишут ОГЭ по математике на «двойку». Так им по 14-15 лет, а Алисе 7 лет, и она сдает.

- Сейчас Алиса начнет подготовку к вступительным экзаменам в МГУ?

- У нас нет с ними взаимопонимания. Мы не хотим никакого «экспериментального» формата. Обучение едино для всех. Единственное, что они могут сделать – убрать требование по посещаемости. Когда я учился, то посещение было свободным. Мы, в любом случае, готовимся, Алиса хорошо знает биологию. Экзамены запланированы ориентировочно на конец июля.

Папа девочки говорит, что не отпустит восьмилетнюю Алису на пары со взрослыми. Потребуется сопровождающий. А так как мама Наталия сейчас в декрете (работала в банке), то придется это делать ему.

- Вам придется бросить работу и ходить с Алисой на учебу?

- Я сейчас работаю воспитателем семейного детского сада. Фактически я воспитываю своих детей, а государство мне платит зарплату. Если у вас есть три несовершеннолетних ребенка, один из которых дошкольного возраста, то вы имеете право открыть семейный детский сад, как подразделение школы. В него зачисляются дети – минимум три человека. Это считается мерой поддержки многодетных детей. Поэтому будем ездить на учебу с Алисой, пока все обдумываем, - говорит Евгений Тепляков.

Если же маленькая Алиса вдруг провалит экзамены и не поступит в МГУ, то родители рассмотрят и другие варианты: выбрать другой ВУЗ, попробовать поступать через год. Причем в идеале для них получить разрешение на формат «самообразование».

Кстати

Мнение психолога Катерины Рублевой

- Если родители заставляют ребенка учиться, то они, конечно, лишают детства и вообще в целом жизни этой девочки. Восемь лет человеку или 18 лет - неважно, он уже автор жизни и он вправе сам выбирать свой путь, где учиться, что делать в жизни. И если сама девочка выбрала этот путь, то нельзя лишать ее этого выбора. Для каждого детство - это что-то свое, и главное узнать у ребенка, а нужно оно ей это детство с куклами и подружками? Возможно, что она попробует учиться в университете и не захочет дальше. И это тоже будет ее путь. Взрослые ведь тоже выбирают: кто-то хочет лежать на диване, а кто-то работать 24/7. В будущем никто не заставляет ее общаться с одногруппниками, если ей будет скучно. Всегда можно общаться с людьми своего уровня развития. Все в жизни зависит только от нас самих, и это просто для тех, кому с детства дают свободу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Времени на отдых практически не останется: Московская школьница рассказала, как получила 400 баллов на ЕГЭ

Девушка сообщила, как подготавливалась к непростым экзаменам (подробности)

Выпускница из Москвы, набравшая 400 баллов ЕГЭ, дала советы школьникам: Готовьтесь заранее и участвуйте в олимпиадах

Девушка решила заниматься прикладной математикой и информатикой (подробности)