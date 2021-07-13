Резиденты технополиса «Москва» на треть увеличили выпуск продукции

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за первые три месяца этого года на треть увеличили объемы производства продукции по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом квартале этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 3,7 миллиарда рублей, что на 28 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и находится на уровне первого квартала 2019 года, - отметил заммэра. - Основной объем – более 70 процентов – обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукции на 2,6 миллиарда рублей. В тройку лидеров вошли предприятия фармацевтического и медицинского кластера, а также информационно-коммуникационных технологий».

По его словам, общий объем произведенной резидентами продукции за все время работы в ОЭЗ «Технополис Москва» достиг 85,3 миллиарда рублей. Общее число рабочих мест по состоянию на конец первого квартала 2021 года превышает 7,3 тысячи.

Кроме того, за первые три месяца года на предприятиях особой экономической зоны Москвы появилось более 150 новых рабочих мест. Лидерами по этому показателю стали компании, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий. Они обеспечили более половины рабочих мест в ОЭЗ «Технополис «Москва». Новые сотрудники поступили на предприятия, специализирующиеся на цифровой печати, разработке программных продуктов и телекоммуникационных решений.

При этом в начале года также расширили свой штат фармацевтические производства, предприятия микроэлектронной отрасли, разработчики решений в отрасли энергоснабжения.

«Резиденты ОЭЗ выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции в разных отраслях - от электроники и наноматериалов до фармацевтики и телекоммуникационного оборудования, - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев. - Развитию производств способствуют особые условия ОЭЗ «Технополис Москва», которые созданы для стимулирования инноваций в промышленности и роста технологического бизнеса».

Напомним, на 223,3 гектара в особой экономической зоне «Технополис «Москва» разместились пять площадок. Одна - в Печатниках. Четыре - в Зеленограде, сюда входят «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». Сегодня на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.