В столичном здравоохранении и сфере IT выросло количество сотрудников

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На рынке труда Москвы с 2017 года увеличилось число работников в административной деятельности, сфере IT и здравоохранении. К примеру, с 2017 по 2020 годы прирост среднесписочной численности работников в сфере IT составил 24,6%, а в здравоохранении - 17,7%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Структура занятости в Москве постепенно трансформируется – растёт число занятых в высокотехнологичных сегментах сферы услуг, - отметил заммэра. - При этом наибольшее число работающих граждан в столичной экономике остаётся сконцентрированным в торговле – на неё приходится около 19 процентов от всех трудоустроенных. Высокая доля сохраняется в финансах и страховании – 9 процентов, а также по 7 процентов в обрабатывающих производствах, на транспорте, в сфере IT и строительстве. Что касается наиболее востребованных на рынке труда позиций – сегодня это IT- и медицинские специалисты, а также работники банковской сферы и страхования».

Как сообщили в Аналитическом центре Москвы, перечисленные профессии относятся к непромышленным приоритетным отраслям экономики столицы. С точки зрения аналитиков в них необходимо поощрять привлечение высококвалифицированных специалистов из других регионов России или из-за рубежа, а также увеличивать набор на профильные специальности в вузах.