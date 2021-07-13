Товарооборот между Москвой и США вырос на 7,7%

За первые три месяца 2021 года оборот внешней торговли между Москвой и США составил 3,88 миллиарда долларов США. То есть на 7,7 % больше, чем за первый квартал 2020 года. Доля Москвы в общероссийском товарообороте с США составила 55,3%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Соединенные Штаты Америки остаются одним из ключевых партнеров Российской Федерации по направлению внешней торговли, - сказал заммэра. - При этом доля Москвы в товарообороте двух стран на протяжении последних трех лет увеличивается. В 2018 году - 39,2 процента, в 2019 году – 47,7 процента, а в 2020 году – 52 процента. Если сравнивать первый квартал 2021 года с аналогичным периодом 2020 года, то доля столицы в товарообороте за год выросла с 53,9 до 55,3 процента».

По данным Центра «Моспром», по итогам первых трех месяцев этого года столичный экспорт на рынок Соединенных Штатов Америки составил 1,87 миллиарда долларов США. По сравнению с тем же кварталом прошлого года этот показатель увеличился на 7,6%.

«В первом квартале 2021 года московский экспорт промышленной продукции составил 1,02 миллиарда долларов США, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Это на 29,2 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда он составлял 0,79 миллиарда долларов США. Ключевыми товарами промышленного экспорта столицы на американский рынок являются механическое оборудование, продукция для металлургической и электронной промышленности».

Эксперты отмечают, что московский экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 32,3% и составил 9,59 миллиона долларов США. Высоким спросом у американских потребителей пользуется столичное мороженое и кондитерские изделия, особенно конфеты, плитки шоколада, вафли и сладкое сухое печенье.

«Сегодня Центр «Моспром» становится помощником в создании прочных торговых взаимоотношений с другими государствами, - отметила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова. - Например, в рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие столичных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях».