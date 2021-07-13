Тимофей Баженов отметил экологическое значение городского проекта «Наше дерево»

Тимофей Баженов. Автор фото: Максим МАНЮРОВ

«Традиция высаживать деревья в честь дня рождения ребёнка существовала ещё много веков назад. Наши предки издавна считали дерево символом жизни. Сегодня, в агрессивной городской среде, нам особенно ценны любые зелёные насаждения. Высадка именных деревьев в парках Москвы – это отличный способ семьям укрепить свою целостность, а столице – стать ещё краше и экологически безопаснее», — подчеркнул значимость акции Тимофей Баженов.

По данным Правительства Москвы, проект «Наше дерево» реализуется в столице третий год в рамках экологического развития Москвы. Участвовать в акции могут родители детей, рождённых после 1 января 2019 года. Оставить заявку на участие в акции можно на сайте mos.ru. Здесь же можно выбрать породу дерева и зону высадки. В течение месяца после посадки родители получат электронное свидетельство об именном дереве с его точными координатами. После высадки городская служба озеленения наблюдает за состоянием саженцев. За два года в рамках проекта высажено почти 7,5 тысячи деревьев.

«Благоустройство столицы должно основываться в первую очередь на заботе о москвичах. Введение моратория на изменение границ городских парков поможет сохранить нам зелёный облик Москвы. Считаю, что 40% новых московских дворов ещё на этапе застройки должны быть запланированы под посадку деревьями, кустарниками и цветами. Узаконивание этих мер поможет нам сделать воздух чище, а также сохранить и преумножить природную красоту столицы», отметил Тимофей Баженов.

По словам тележурналиста, в прежние времена при рождении мальчика сажали дуб, ясень или клен, а девочки — березу или липу. В наше время родители не привязываются к гендеру высаживаемых деревьев, а акция по высадке приобретает скорее экологическое значение.