Пассажир открыл аварийный люк из-за сильной духоты в самолете. Фото: Кадр видео

Авиакомпания «Россия» не стала вносить в черный список москвича, который открыл наружу аварийный люк. По крайней мере пока. Спустя несколько дней 42-летний москвич Владимира Кузнецов вернется из Турции домой самолетом той же авиакомпании.

- Пока у него билет на рейс авиакомпании «Россия», - сообщил корреспонденту kp.ru официальный представитель компании Сергей Стариков.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 11 июля в столичном аэропорту Шереметьево. Пассажиров рейса, летевшего в Анталью, завели в самолет, но, по словам туристов, внутри не работал кондиционер и очень скоро стало душно. Самолет продолжал стоять на перроне. Один из пассажиров открыл аварийный выход (автоматически открылся и надувной спасательный трап, который был тут же испорчен, порвавшись о стоявшую у самолета машину). Самолет пришлось заменить, из-за чего около 500 россиян отправились в Анталью на 4 часа позже, чем планировалось изначально.

Нарушителем спокойствия оказался 42-летний преподаватель фортепиано из Московской консерватории Владимир Кузнецов. При этом задерживать его не стали, в Турцию он улетел вместе со всеми.

Тем временем авиакомпания «Россия» заявила, что подаст на Кузнецова в суд, потребовав компенсировать свои убытки - расходы, понесенные из-за задержки рейса, замену судна и компенсацию за испорченный трап.

Сергей Стариков озвучил «КП» некоторые детали внутреннего расследования инцидента. По его словам, во время посадки пассажиров самолет охлаждал наземный кондиционер (это такая аэродромная машина, которую подключают к самолету через шланги, - Авт.).

«После закрытия двери и перевода бортпроводниками аварийных трапов в положение AUTO наземный источник кондиционирования был отключен и переставлен, на его место была поставлена установка воздушного запуска. Данная установка обеспечивает пневматический запуск самолетных двигателей. Во время попытки запуска наземный источник электропитания вышел из строя», - отмечает Стариков.

Представитель «России» отмечает, что на его замену ушло около десяти минут.

«Несмотря на глубокую ночь, температура в салоне самолета начала повышаться. Пассажир, сидящий на месте 70С, направился к входной двери (2L) и поднял ручку на открытие. В результате был автоматически выпущен трап. При раскрытии он порвался, задев установку воздушного запуска, находящуюся на перроне около самолета».

При этом, отмечает Стариков, резиновый трап вполне мог и загореться от перронной техники. Но по счастливой случайности этого не произошло.

«Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства, вызванные температурой в салоне самолета. Персонал компании сделал все возможное для сокращения задержки вылета рейса на резервном воздушном судне».

«Комсомольская Правда» следит за дальнейшим развитием событий.

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