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Происшествия13 июля 2021 20:37

Авиакомпания «Россия» не стала вносить в черный список москвича, который открыл наружу аварийный люк

Представитель перевозчика объяснил, почему в самолете Москва-Анталья не работал кондиционер
Александр РОГОЗААлександр РОГОЗА
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Пассажир открыл аварийный люк из-за сильной духоты в самолете.

Пассажир открыл аварийный люк из-за сильной духоты в самолете.

Фото: Кадр видео

Авиакомпания «Россия» не стала вносить в черный список москвича, который открыл наружу аварийный люк. По крайней мере пока. Спустя несколько дней 42-летний москвич Владимира Кузнецов вернется из Турции домой самолетом той же авиакомпании.

- Пока у него билет на рейс авиакомпании «Россия», - сообщил корреспонденту kp.ru официальный представитель компании Сергей Стариков.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 11 июля в столичном аэропорту Шереметьево. Пассажиров рейса, летевшего в Анталью, завели в самолет, но, по словам туристов, внутри не работал кондиционер и очень скоро стало душно. Самолет продолжал стоять на перроне. Один из пассажиров открыл аварийный выход (автоматически открылся и надувной спасательный трап, который был тут же испорчен, порвавшись о стоявшую у самолета машину). Самолет пришлось заменить, из-за чего около 500 россиян отправились в Анталью на 4 часа позже, чем планировалось изначально.

Нарушителем спокойствия оказался 42-летний преподаватель фортепиано из Московской консерватории Владимир Кузнецов. При этом задерживать его не стали, в Турцию он улетел вместе со всеми.

Тем временем авиакомпания «Россия» заявила, что подаст на Кузнецова в суд, потребовав компенсировать свои убытки - расходы, понесенные из-за задержки рейса, замену судна и компенсацию за испорченный трап.

Сергей Стариков озвучил «КП» некоторые детали внутреннего расследования инцидента. По его словам, во время посадки пассажиров самолет охлаждал наземный кондиционер (это такая аэродромная машина, которую подключают к самолету через шланги, - Авт.).

«После закрытия двери и перевода бортпроводниками аварийных трапов в положение AUTO наземный источник кондиционирования был отключен и переставлен, на его место была поставлена установка воздушного запуска. Данная установка обеспечивает пневматический запуск самолетных двигателей. Во время попытки запуска наземный источник электропитания вышел из строя», - отмечает Стариков.

Представитель «России» отмечает, что на его замену ушло около десяти минут.

«Несмотря на глубокую ночь, температура в салоне самолета начала повышаться. Пассажир, сидящий на месте 70С, направился к входной двери (2L) и поднял ручку на открытие. В результате был автоматически выпущен трап. При раскрытии он порвался, задев установку воздушного запуска, находящуюся на перроне около самолета».

При этом, отмечает Стариков, резиновый трап вполне мог и загореться от перронной техники. Но по счастливой случайности этого не произошло.

«Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства, вызванные температурой в салоне самолета. Персонал компании сделал все возможное для сокращения задержки вылета рейса на резервном воздушном судне».

«Комсомольская Правда» следит за дальнейшим развитием событий.

Открыл аварийный люк
Пассажир открыл аварийный люк, когда в самолёте стало сложно дышать из-за духоты

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