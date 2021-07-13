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Общество13 июля 2021 20:52

Как пережить уникальную жару?

Врачи советуют москвичам вакцинироваться от коронавируса
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Что не день, то новый температурный рекорд. Москва уже плавится от зноя. Чем опасна жара для жителей столицы, тем более, имеющих риск серьезных последствий в результате болезни коронавирусом? Рассказал главный врач городской клинической больницы им. братьев Бахрушиных Андрей Ворыханов.

СМЕРТНОСТЬ МОЖЕТ ВЫРАСТИ

- Андрей Витальевич, здравствуйте! Как вы сами жару нынешнюю переносите?

- С трудом, в работе, - признается доктор.

- Проведите небольшой ликбеза. Как именно жара влияет на организм?

- Тут важен не сам фактор теплового воздействия, а длительность его воздействия на организм. Длительная жара приводит к перегреву всего организма, обильному потоотделению с потерей жизненно важных солей и минералов, обезвоживанию и изменение свойств крови. Ну и как следствие – развитие хронического кислородного голодания в организме.

- Почему эти физиологические процессы происходят?

- Для нормальной работы человеческого организма необходимо поддержание температуры его внутренних органов и крови около 37 градусов по Цельсию, с допустимым колебанием плюс-минус 1,5 градуса. Перегревание же организма сопровождается усиленным потоотделением со значительной потерей, как уже сказал, воды и солей. Это в свою очередь приводит к сгущению крови, увеличению ее вязкости, затруднению кровообращения и тканевой гипоксии. Так же значительную роль в причинах теплового удара играют расстройства водно-электролитного баланса – нарушение потоотделения и деятельности центров терморегуляции.

- Правда ли, что жара может увеличивать смертность среди населения?

- Синоптики прогнозируют, и мы с вами это видим сами, что этим летом жара побьет рекорды 2010 года (напомним, тогда в Москве очень сложно было дышать как из-за высокой температуры, так и из-за дыма от горящих подмосковных торфяников – «КП»), в связи с этим закономерно увеличивает количество горожан с обострением хронических заболеваний, при котором возможен летальный исход.

- Кто в группе риска?

- Прежде всего дети раннего возраста и пожилые люди с сердечно-сосудистыми патологиями, ишемией головного мозга, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

СЕРЬЕЗНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС

- Может ли жара повлиять на течение коронавируса?

- Безусловно. Жара отягощает течение коронавирусной инфекции, как и других заболеваний. Поскольку она сама по себе является существенным фактором, обуславливающим стресс организма. Жара определяет нагрузку на все компенсаторные механизмы в организме человека, повышает сердцебиение, затрудняет дыхание. А коронавирус часто осложняется развитием вирусной пневмонии, что само по себе нарушает функцию дыхания. Поэтому больному вдвойне сложно компенсировать ту нагрузку, которая обусловлена и болезнью, и температурным фактором внешней среды.

- Как обезопасить себя от подобного рода рисков, связанных с жарой?

- Прежде всего нужно избегать длительного воздействия как теплового фактора, так и прямого воздействия солнечных лучей. Горожанам можно посоветовать избегать прогулок в жаркое время суток. Сместить их на вечер. Воспользоваться парковой инфраструктурой города, гулять у водоемов. В тоже время необходимо пересмотреть рацион питания: избегать обильных приемов белковой и жирно пищи. Уделить должное внимание питьевому режиму. Детям, соответственно, необходимо находиться под контролем взрослых в этот период времени. Использовать головной убор.

Безусловно, жара – это серьезный дополнительный стресс, который усугубляет течение хронических заболеваний. Если человек почувствовал себя плохо здесь не нужно терпеть. Важно своевременно обратиться за помощью к врачу, потому что может потребоваться, например, коррекции терапии, которую пациент принимает на постоянной основе. Потому что длительное воздействие теплового фактора может приводить к снижению давления и состоянию, когда человек может потерять сознание на фоне обезвоживания. В сочетании с коронавирусной инфекцией, на фоне пандемии, которая сейчас развивается, безусловно увеличивает риски количества летальных случаев. Поэтому заболевшим коронавирусной инфекцией, особенно важно в помещении поддерживать достаточную влажность и температуру воздуха, соблюдать питьевой режим. А чтобы не допускать таких рисков всем гражданам необходимо вакцинироваться.

- Наши люди любят кидаться из крайности в крайность. И уж если дома есть кондиционер, то в жару его врубают на полную мощность.

- Все хорошо в меру. Например, если принимаете в течение дня душ, то приемлемой температуры: ни слишком холодный, но и не горячий, чтобы не вызвать спазм микроциркуляции кожных покровов и не блокировать такой важный механизм терморегуляции, как испарение. Ну а кондиционер, понижая температуру в помещении до максимально низких цифр может привести к переохлаждению и обострению респираторных заболеваний.

- Ваше пожелание москвичам.

- Чтобы минимизировать риски и нагрузку на организм в период аномальной жары на фоне пандемии я рекомендую нашим пациентам вакцинироваться как можно скорее.

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