Через Москву-реку перекинут ещё один мост

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие три года в столице планируют открыть девять новых мостов. Один из них - через Москву-реку в створе Берегового проезда на западе города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Новый мост будет длиной 390 метров и шириной под 2-3 полосы движения в каждом направлении, - рассказал заммэра. - Сейчас проводятся торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ».

По его словам, около будущего моста проведут реконструкцию инженерных коммуникаций, а также соседних дорожных участков от улицы Новозаводская до улицы 3-я Магистральная.

«Победителю конкурса в проектной документации, помимо моста, необходимо предусмотреть строительство эстакады длиной 280 метров от мостового сооружения за перекресток проектируемого проезда № 2017 и съезда с моста через Москву-реку на Береговой проезд длиной 120 метров, - отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В проект также входит строительство съезда с Берегового проезда на мост через Москву-реку длиной 120 метров».

Напомним, в этом году планируют запустить мост через реку Сходня по проекту реконструкции Волоколамского шоссе. «Ещё четыре переправы возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, - рассказал Андрей Бочкарёв. - Их строительство завершится в следующем году».