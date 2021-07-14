В московском метро начался монтаж "пламенеющего" потолка на станции "Новаторская"

Станция «Новаторская» БКЛ метро расположится на ул. Новаторов в районе ее примыкания к Ленинскому проспекту. Фото: stroi.mos.ru

Необычное оформление выбрали для станции метро "Новаторская" на Большой кольцевой линии метро. Пассажиры будут ежедневно отправляться с платформы, над которой "пламенеющий" потолок.

- Строители начали монтаж подвесного потолка, продолжается облицовка пассажирской зоны. Из всех станций южного участка БКЛ эта будет сдана первой – до конца 2021 года, – сказал Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Сама станция имеет типовую конструкцию, но при этом выбрано запоминающееся колористическое решение.

- Главным акцентом является подвесной потолок, который выполнен из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой оранжевого цвета трех оттенков, - рассказали в Департаменте строительства Москвы.

Раньше ни на одной станции московского метро не применяли стекло в качестве отделочного материала потолка. Композиция напомнит пассажирам солнце и огонь.

Станция метро "Новаторская" будет строится в составе БКЛ. Она находится на улице Новаторов, примыкая к Ленинскому проспекту. Она должна разгрузить южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий. Ориентировочно ей будут пользоваться 570 тысяч пассажиров в сутки.

Фото: stroi.mos.ru

Строительство Большой кольцевой линии метро продолжается, готовность восточного участка - 44%.

- На четырех станциях восточного участка ("Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики") завершаются земляные работы и ведутся монолитные работы, – сообщили в Стройкомплексе Москвы.