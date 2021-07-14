В Москве самых востребованных специалистов чаще обучают за счет бюджета

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Образование – успешный старт для успешной жизни. Ведущие вузы Москвы поднялись в рейтинге QS World University Rankings на 10 и более позиций. Сохранение лидирующих позиций по итогам международных исследований качества образования, одна из задач программы развития столицы.

Вузы Москвы готовят специалистов наиболее востребованных отраслей преимущественно за счет федерального или городского бюджета. Для находящейся в топе по востребованности IT сферы почти 80% всех выпускников обучались за счет государства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня подготовка специалистов в области информационных технологий во многом ведется за счет бюджета - как федерального, так и городского, - отметил заммэра. - Не менее важно и то, какие возможности открываются у выпускников после окончания вуза. Доля трудоустроившихся по таким сферам, как IT, фармацевтика, клиническая медицина и сестринское дело, выпускников вузов Москвы превышает 80 процентов».

Как подчеркнули в Аналитическом центре Москвы, помимо IT, большая доля выпускников с бюджетных мест на сегодняшний день наблюдается, например, в сфере строительства - 62,8%. Наравне с информационными технологиями и связью строительство - сфера, в которой за последние четыре года средний темп роста зарплат существенно превышает темпы инфляции. В IT рост зарплат за 2017-2020 год составил в среднем +46,6%, а в строительстве - +44,1%. Темп инфляции при этом составляет +11,3%.

В столице доля выпускников, работающих по специальности, на которую учились, достигает 55%. Это примерно соответствует среднему по стране уровню.