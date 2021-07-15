Московские предприниматели рассказали, как привлечь клиентов без дополнительных трат

Владелица IM-Club Мария Бажина

Весной правительство Москвы запустило новую субсидию для поддержки малого бизнеса, благодаря которой московские предприниматели смогли на два месяца разместить рекламу в сервисах компании Яндекс всего за десять процентов от ее стоимости. Остальные расходы взяли на себя власти города и компания.

Участники программы смогли воспользоваться новым сервисом — Рекламной подпиской от Яндекс.Бизнеса. Он автоматически создаёт рекламные объявления и размещает их в там, где больше потенциальных клиентов.

- Запрос от московских предпринимателей на субсидирование рекламных расходов является самым популярным. В этом году у них появилась возможность компенсировать уже понесенные на продвижение в Интернете затраты. Но остался запрос от тех, кто хотел бы инвестировать в рекламу своих точек продаж или услуг, но не знает, как это делать, или не имеет в штате квалифицированных сотрудников для запуска кампании. Наша субсидия, в первую очередь, для них, - поясняет руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Уже получено пять тысяч заявок от московских предпринимателей – они смогли воспользоваться субсидией и запустить рекламные кампании. «Комсомолка» узнала, как сами предприниматели оценили новую программу и какие результаты она принесла.

Языковая школа IM-Club

«Когда я уже планировала подключить подписку за полную стоимость, оказалось, что Москва готова оплатить 90%. Получить скидку оказалось очень просто: достаточно было перейти по ссылке и заполнить профиль, - рассказывает владелица IM-Club Мария Бажина. Вот какие результаты она получила: почти 467 тысяч просмотров рекламы в Сети, 2231 переход в карточку, 73 целевых действия (построений маршрута, кликов по номеру телефона и других). Клиентура Марии пополнилась 9 новыми учениками.

Языковая школа IM-Club

- Я примерно знаю среднее количество новых клиентов — то есть тех, кто обратился не по рекомендации. И в мае количество новых заказчиков было в разы больше, чем обычно»,- говорит воспользовавшийся программой владелец центра «Мос-дизель» Евгений Нуфер.

Всего Евгений пользовался Рекламной подпиской 2 месяца, и вот какие результаты он получил: 103 тысячи просмотров рекламы, 1 053 перехода в карточку, 180 целевых действий, 153 новых клиента.

Центр «Мос-дизель»

- Я хочу влиять на то, как выглядит моя реклама, но избавиться от рутины. Мне нужно время на создание контента и эффективный инструмент, который будет использовать этот контент для привлечения аудитории. Поэтому формат Рекламной подписки мне очень подходит — я загружаю фото, а Яндекс.Бизнес уже сам ищет клиентов. В этом плане у рекламной подписки от Яндекс.Бизнеса просто нет конкурентов, - рассказывает Евгений Нуфер.

Центр «Мос-дизель»

Владелец автомойки «Большая» Александр Паршиков узнал о программе на сайте Госуслуг.

- В Рекламную подписку продвижение в Картах входит, а сейчас в основном автомойки так и ищут. Как работает реклама мне нравится, сейчас два месяца заканчивается, буду продлевать на полгода с 50 % скидкой, - говорит Александр Паршиков.

Оценили программу и менеджеры отелей.

- Ежедневно мы фиксировали от 15 до 30 целевых звонков в отель. Существенно увеличилось количество прямых бронирований по телефону, что дало возможность сократить комиссионные выплаты за бронирования через сервисы по бронированию отелей, - рассказывает руководитель отдела продаж отеля «Интурист Коломенское» Роман Дутов.

Компания уже продлила подписку на год и уверена, что она окупится.

- В среднем к ежемесячным расходам на рекламу подписка добавляет 3500 рублей. Это чуть больше, чем было изначально, но все равно считаю данную сумму незначительной. Затраты нивелируются одним-двумя бронированиями. По сути, любой новый клиент отбивает потраченные 3500 рублей в месяц, - замечает Роман Дутов.

Предприниматели замечают, что подключение к программе было удобным и не вызвало никаких сложностей.

- Выставили счёт, оплатил его, и все. Вопросов по настройке вообще не было. Я бы рекомендовал попробовать этот сервис другим компаниям. Это требует меньше ресурсов, чем более сложные инструменты, - говорит управляющий, совладелец диагностических центров EuroDiCenter и PrimaDiagnostic Кирилл Шацкий.

- Технари и дизайнеры в Яндексе там зачетные - интерфейс понятный. Консультанты дружелюбные. В общем, с настройками и работой проблем не возникло никаких. Главный плюс - это трафик. Плюс Яндекс постоянно развивает свои сервисы, делая их заточенными под бизнес - это реально подкупает и хочется быть в тренде, - замечают специалисты компании «РПК Навигатор».