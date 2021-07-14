Московские таксопарки бьют рекорды вакцинации: в некоторых привились 88% водителей

Лето-2021 запомнится всплеском заболеваемости коронавирусом по всей стране. Самый высокий ежедневный прирост заболевших в Москве. Рассчитывали, что в теплый сезон число пациентов будет снижаться, как было в прошлом году. Но ковид вновь доказал: поведение вируса предсказать сложно.

Всемирная организация здравоохранения и другие специалисты этой сферы признают: вакцинация остается единственным эффективным способом остановить болезнь. Москва первой в России ввела обязательную вакцинацию от ковида для сотрудников сферы услуг.

Нагрузка на прививочные кабинеты в поликлиниках и пункты вакцинации возросла. В очереди приходится ждать несколько часов. К счастью, это не останавливает москвичей от того, чтобы сделать прививку.

Тем временем в московских таксопарках заработали свои пункты вакцинации. «Прививочные» темпы там рекордные. Корреспондент «КП» поговорил руководителями парков, чтобы выяснить, что движет водителями.

КАБИНЕТЫ ПО ВСЕЙ МОСКВЕ

— Мы не ожидали столь сильного интереса к вакцинации среди водителей! Вчера ее прошли 125 человек нашего парка. Записались еще несколько сотен. Водители понимают: работают с людьми — риск заразиться как для пассажиров, так и для таксистов. И не хотят потерять доход — обязательная вакцинация распространяется и на таксистов, — рассказывает руководитель московского таксопарка «Авеню» Омар Багамаев.

Сейчас в Москве семь пунктов вакцинации для таксистов. Там же принимают курьеров. Яндекс помог организовать вакцинацию с участием медперсонала частной клиники. Терапевт проводит медосмотр и консультацию перед процедурой, медсестры делают прививку. Сделать укол в них могут все партнеры, которые выполняют заказы в сервисах Яндекса.

Все точки располагаются в разных районах столицы, чтобы можно было пройти вакцинацию в удобном месте, в удобное время. Кабинеты мобильные — могут быстро переехать на новый адрес и охватить новую часть Москвы.

— Требования к дезинфекции салона и масочный режим для водителей действует с прошлого года. Мы все выполняем, но честно говоря, такие меры очень утомляют водителей и парки. Поэтому таксисты пошли на вакцинацию. Понимают, что это способ вернуться к нормальной жизни, — рассказывает директор таксопарка.

ПРИВИТЬСЯ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

В столичном таксопарке Next кабинет вакцинации работал несколько недель. Через него прошли больше тысячи водителей.

— Сначала таксисты отнеслись настороженно, а затем стали собираться у прививочного кабинета, — говорит директор таксопарка Евгений Ермолаев.

Оба руководителя признаются: еще месяц назад пришлось проводить разъяснительную работу с таксистами. В итоге сомнения улетучились, когда водители стали опасаться — без прививки будет очень сложно работать.

Дефицит кадров таксопарки не боятся. Конкуренция среди таксистов здоровая. В Москве всегда найдется человек с прививкой, который готов зарабатывать в такси.

— В итоге у нас привито 88% сотрудников и водителей при норме в 60%, — продолжает руководитель парка Евгений Ермолаев. — Температура была всего у пары человек — остальные перенесли без побочных эффектов. Таксисты оценили, что процедура без очереди. Даже просили записать своих родственников. Завтра пункт вакцинации снова откроется у нас: начнут ставить второй компонент вакцины. Записались более 100 человек в первый же день. Я и сам сходил на вакцинацию. Хочется без преград встречаться с деловыми партнерами.

КСТАТИ

Сделал прививку — получишь больше заказов

Яндекс решил поощрять водителей, которые ответственно отнеслись к вакцинации. Таксистам, которые сделали прививку, заказы будут приходить раньше других. А это самый верный способ больше заработать за смену. При этом привиться можно в любом месте, а не только специальных пунктах. Нужно сфотографировать свой сертификат вакцинации и загрузить снимок в приложение Яндекс.Про. Это программа для смартфонов, через которую таксисты получают заявки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Подмосковье начали прививать и иностранцев

С 12 июля пункты вакцинации для таксистов и курьеров с иностранным гражданством заработали в Московской области. Там делают прививку однокомпонентным «Спутникам Лайт». Цену ампулы оплачивает работодатель. Всего работают 15 пунктов. Это совместный проект регионального минздрава и Яндекса. В Подмосковье планируют привить 20 тысяч иностранцев. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что после не будут допускать к заказам водителей без прививки.