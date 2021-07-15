Москвичи купили у города на торгах почти 1 000 квартир

Фото: Иван МАКЕЕВ

За шесть месяцев 2021 года город продал на торгах 978 квартир. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Их общая площадь составила 56,3 тысячи квадратных метров, - отметил заммэра. - Большая часть квартир – 851 – была куплена в новостройках. Ещё 127 – на рынке вторичного жилья. Недвижимость располагается в 11 округах столицы, а также в Подмосковье. Сейчас на торги выставлено еще более 400 объектов жилой городской недвижимости».

Напомним, город выставляет на торги квартиры, не востребованные для социальных жилищных программ. Среди них - не соответствующие по техническим параметрам (например, площадь, состояние, расположение объекта), квартиры во вторичном фонде, а также излишек квартир после переселения по программе реновации, не позволяющий отселить более ни одного дома. При этом все вырученные от продажи квартир средства идут на строительство новых жилых домов по программе реновации и для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

«Покупка квартир с торгов пользуется высоким спросом, - сказал руководить столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Средняя конкуренция в первом полугодии составила чуть больше 18 человек за лот. По сравнению с теми же месяцами прошлого года этот показатель вырос в 2,2 раза. Приобретение жилой недвижимости напрямую от города имеет ряд преимуществ, в частности при заключении таких сделок мы гарантируем чистоту и прозрачность, квартиры в новостройках сдаются в полном соответствии с нормативами ввода в эксплуатацию».

ЦИФРЫ

Больше всего жилой недвижимости москвичи покупали на западе города — 380 объектов. На северо-востоке - 137 квартир, на юго-западе — 125, на юге — 41, в центре — 37, на севере — 52, на юго-востоке — 21, на востоке — 17, на северо-западе — четыре, в Зеленограде — три и две квартиры в Троицком округе.

Еще 159 квартир, которые принадлежали городу и подведомственным организациям, были проданы в Подмосковье.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать дополнительную информацию, а также посмотреть планировки квартир можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Для жителей».

Квартиру у города может купить любое физическое и юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Для этого надо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и быть зарегистрированным на той электронной площадке, где будут проходить торги. Там же, через личный кабинет, подаются заявки. Участие бесплатное, но нужно внести задаток, указанный в документации. Он возвращается полностью или идет в счет оплаты объекта в случае победы в аукционе.