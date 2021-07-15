Наше Подмосковье: «Вы - наша гордость»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с выпускниками, которые получили на ЕГЭ по 300 баллов

Лена Стецук из Жуковского рассказывает, что к ЕГЭ начала основательно готовится еще в декабре.

- Приходила со школы, делала домашние задания по разным предметам, потом еще садилась на 2-3 часа, чтобы подготовиться к ЕГЭ, - рассказывает девушка. - Это было не каждый день, но я старалась как можно чаще заниматься именно по ЕГЭ. И так все второе полугодие 11 класса. Ну а последнюю неделю перед экзаменами я уже только этим и занималась – вставала в 6 часов утра, ложилась ближе к 23:00. Вспоминала, что уже прошла за полгода и отрабатывала задания, чтобы быть до конца уверенной, что все получится.

Такое трудолюбие принесло свои плоды. Выпускница получила высшие оценки, по 100 баллов, сразу по трем предметам - по русскому и английскому языкам, а также обществознанию. Теперь Лена готовится к поступлению в МГИМО, на факультет международной юриспруденции.

В нынешнем году школьники из Московской области вообще очень здорово сдают единый госэкзамен по разным предметам. Например, если по тому же английскому год назад от Подмосковье было всего трое стобалльников, то теперь сразу 12. Такие же прорывы и по другим предметам. (См. «Конкретно»).

ПОБЕДА УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился в Красногорске с ребятами, которые сумели получить на ЕГЭ по 300 баллов - 100 по каждому выбранному для сдачи предмету. Пообщались в неформальной обстановке, за столом - под сок и сладости.

- Вы - наша гордость, перфекционисты можно сказать - по трем предметам получили 100 баллов, - улыбнулся Андрей Воробьёв. - Это очень приятно. У нас в Подмосковье в этом году 682 человека получили 100-балльные значения.

Губернатор напомнил, что за подобные достижения учеников регион отмечает и учителей, подготовивших стобалльников. (Есть тут и материальная составляющая. Напомним, в Подмосковье педагоги, которые подготовили двух и более выпускников, получивших на ЕГЭ по 100 баллов, получают премии в 150 тысяч рублей, - Авт.).

- Благодаря вашим достижениям оценка идет и педагогам, которые обучают порядка миллиона человек в Московской области. Мы сегодня здесь, чтобы и вас поздравить, и всех учителей поблагодарить. Чем больше таких ребят как вы, чем больше получающих образование в Московской области, тем приятней.

«Я С 9 КЛАССА ЗНАЛ, СКОЛЬКО МНЕ НУЖНО БАЛЛОВ»

И, конечно, губернатору было интересно, как ребята готовились к экзаменам.

Выпускник школы №9 городского округа Жуковский Артем Ахмедов (высшие оценки ЕГЭ по математике, русскому языку и информатике) рассказывает, что еще в 9 классе наметил, куда будет поступать. Посмотрел, сколько баллов нужно набрать, чтобы попасть на факультет компьютерных наук ВШЭ.

- Я старался, готовился, ходил на дополнительные занятия, занимался математикой и физикой с репетиторами. Я знал, что мне нужно минимум 303 балла набрать вместе с индивидуальными достижениями.

- 303 балла за три предмета - это как? - переспросил губернатор.

- Помимо оценок за сам ЕГЭ есть ведь еще дополнительные баллы за индивидуальные достижения, - объяснил юноша. - Три балла у меня за красный аттестат. Есть баллы за ГТО, за участие в олимпиадах. Если я все правильно подсчитал, то у меня 309 выходит.

СОВЕТ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Кирилл Кучер из Сергиева Посада (высшие баллы за математику, русский язык, информатику) сейчас выбирает между МФТИ или ВШЭ. Варвара Ледова из Красногорска (русский язык, биология, химия) мечтает стать кардиохирургом и хочет поступать в Первый Санкт-Петербургский медицинский университет.

К слову, в общении с губернатором школьники рассказали и о том, как в последние годы интенсивно развивается Московская область. Например, семья Елены Стецук несколько месяцев назад переехала из Жуковского в загородный дом под Гжелью. Какое-то время девушке приходилось ездить в школу на довольно большое расстояние, порой стоя в длинных пробках. А теперь семья пользуется ЦКАД и добирается до Жуковского (родители тоже там работают) в разы быстрее.

Кирилл Кучер отмечает, как благоустраивается его родной Сергиев Посад.

- Улица, на которой я учился последние 3 года в лицее, очень сильно преобразилась. Если ее сфотографировать и показать не местному человеку, то с высокой долей вероятности он скажет, что это либо Москва, либо Питер. Очень сильно изменился центр города, стал красивым и удобным.

После этого чаепития Варя Ледова рассказал журналистам о главном уроке, который получила на этой встрече с губернатором.

- Андрей Юрьевич говорил о тех вещах, которые нам в будущем пригодятся. Он сказал, что в жизни не только знания важны, не только умение учиться, но и общение с людьми, социальные навыки. Это полезный совет, который мне пригодится.

КОНКРЕТНО

ТОП-3 предметов, в которых выпускники Подмосковья совершили новые прорывы

1. Английский язык - 12 стобалльников из Московской области (в 2020-м было 3)

2. Профильная математика - 47 (было 26)

3. Физика - 31 (было 15)