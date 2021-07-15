В Москве при столкновении с самокатом погиб 80-летний биолог, правнук Тютчева: «Был в отличной форме и на работу приезжал на велосипеде»

Печальную новость о гибели известного биолога Ивана Пигарева в Институте проблем передачи информации имени Харкевича узнали утром в четверг, 15 июля. Фото: Кадр видео

Печальную новость о гибели известного биолога Ивана Пигарева в Институте проблем передачи информации имени Харкевича узнали утром в четверг, 15 июля. Трагедия же случилась днем ранее, в среду, 14 июля. 80-летний ученый попал в совершенно нелепую аварию. Все случилось на велодорожке в районе Воробьевых гор. Иван Пигарев ехал на велосипеде и столкнулся с мужчиной на самокате. От удара велосипед вместе с биологом рухнул на асфальт. Увы, шлема не было, и Иван Пигарев ударился головой. Очевидцы сразу вызвали скорую, но спасти ученого не удалось.

О случившемся его коллегам сообщили родственники.

- Мы конечно, шокированы этой информацией. Иван Пигарев, несмотря на почтенный возраст, был в отличной физической форме. Он на работу приезжал на своем велосипеде, я сам лично видел это, - прокомментировал «КП» Кирилл Иванов, заместитель директора Института проблем передачи информации. - Насколько нам известно, самокат двигался ему навстречу. Удар был настолько сильный, что оба упали и в итоге попали в больницу. Ивану Пигареву диагностировали черепно-мозговую травму и экстренно провели операцию. К сожалению, спустя несколько часов он скончался в больнице.

Сейчас коллеги биолога помогают родственникам с организацией похорон. Детали их проведения пока неизвестны, но, скорее всего, проститься с ученым можно будет в стенах Института.

Тем временем полиция разбирается в обстоятельствах ДТП. Уголовное дело пока не возбуждено, ведется проверка.

Иван Пигарев - один из крупных специалистов в области физиологии зрения и физиологии сна, главный научный сотрудник Института проблем передачи информации. Доктор биологических наук, он до последнего времени выступал с лекциями о теории сна как биологического процесса. Ученый был автором более 60 статей в отечественных и зарубежных журналах. Кроме того, он является правнуком поэта Федора Тютчева. Он потомок писателя по его младшей дочери от второго брака Екатерины Тютчевой (1879—1957). Она вышла замуж за Пигарева В. Е. В семье родились сыновья Кирилл, Николай и дочь Ольга.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту аварии уже ведется доследственная проверка.

- В настоящее время следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Устанавливается и опрашиваются очевидцы. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.