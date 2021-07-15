Опубликовано видео задержания начальника отдела полиции Егорьевска: штурм особняка, пачки денег в термосе

Простой начальник районного отдела полиции, полковник Ермаков жил, мягко говоря, не бедно

Со дня ареста Олега Ермакова, 48-летнего начальника отдела полиции подмосковного города Егорьевска и его сына Александра Ермакова, оперативника столичного управления внутренних дел, прошла неделя. Сейчас оба находятся в СИЗО, на два месяца их арестовали в зале суда. Напомним, по версии следствия, Ермаков-старший вместе с сыном организовал покушение на убийство московского риелтора. Мотив был личным: риелтор обещал полицеской чете подобрать квартиру в центре, взял задаток в 20 миллионов рублей и пропал. После угроз в свой адрес риелтор обратился в ФСБ. Так Ермаковы попали в оперативную разработку и были собраны улики подтверждающие их намерения устранить неугодного риелтора.

Уже после задержания, кадры которого были обнародованы лишь сейчас, выяснилось, что простой начальник районного отдела полиции, полковник Ермаков жил, мягко говоря, не бедно. На видео попали кадры обыска в его загородном доме, расположенном в 10 километрах от Егорьевска. Олег Ермаков дает объяснения за столом буквально усыпанном пачками с деньгами. Всего в доме изъяли 5 миллионов долларов и два миллиона рублей. Деньги полицейский хранил в подвальном помещении, напоминающем бункер. Купюры были аккуратно сложены в армейский термос, а рядом с ним на полках хранился стратегический запас еды, видимо, на случай апокалипсиса.

А вот любимые часы Ермаков не прятал, держал их на полочке в серванте. Пару золотых часов «Ролекс» тоже изъяли во время обыска.

Деньги хранились под полом

Но на главный вопрос, откуда вся эта роскошь взялась у человека с официальным доходом около 100 тысяч рублей в месяц, до сих пор нет ответа. Сейчас следствие отрабатывает контакты полицейского. Но пока доказать его участие в криминальных схемах не удалось.

А вот роль единственного сына полковника, Александра установлена. По версии следствия, именно он должен был стать исполнителем убийства.

Начальник полиции Егорьевска хранил деньги в армейском переносном термосе

За решеткой сын и отец как минимум проведут два месяца, а дальше суд. За покушение на убийство им грозит по 10 лет лишения свободы.