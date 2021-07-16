Москвичи выкупили у города на торгах 481 машино-место за 6 месяцев 2021 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

С января по июнь этого года москвичи на торгах купили у города машино-мест на 11% больше, чем за весь 2020 год. Тогда с жителями столицы было заключено 436 договоров купли-продажи на стационарные места для парковки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Машино-места, которые город выставляет на торги, крайне востребованы у москвичей, - отметил заммэра. - За шесть месяцев этого года уже заключен 481 договор купли-продажи объектов площадью 8,8 тысячи квадратных метров общей стоимостью 222,1 миллиона рублей».

Из общего объема проданных объектов 80% находится в отдельно стоящих гаражах, еще 20% – в подземных паркингах под многоквартирными жилыми домами. Среди лотов, по которым уже заключены договоры, 19 так называемых семейных машино-мест, которые предполагают последовательную парковку двух автомобилей вплотную друг к другу. Остальные 462 машино-места – одиночные, привычного формата.

«Больше всего мест в паркингах в 2021 году продано на юго-западе столицы, где по ним заключено 369 договоров купли-продажи на общую сумму 136,4 миллиона рублей, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - На западе города – 65 договоров на 58,9 миллиона рублей, а на северо-востоке – 19 соглашений на сумму 7,7 миллиона рублей. Еще 28 машино-мест были проданы еще в семи округах столицы».

По его словам, самое маленькое машино-место, проданное в 2021 году, – площадью 9,2 квадратного метра – обошлось новому владельцу в 436 тысяч рублей. Оно находится на Новочеремушкинской улице в ЮЗАО. А самые большие лоты – площадью 33 квадратных метра каждый – проданы за 378 тысяч рублей и 654 тысячи рублей. Эти машино-места расположены на улице Академика Виноградова.

Напомним, с начала 2020 года продажа городской недвижимости, в том числе машино-мест, переведена в электронный вид. Сейчас договор купли-продажи и акт приема (передачи) к нему оформляются в цифровом формате. Подача документов для регистрации права в Росреестре – тоже онлайн-процедура.

Подробнее о лотовой документации, характеристиках и процедуре городских торгов - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».