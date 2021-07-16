Михаил Дегтярев посетил флагман детской медицины Хабаровска

Поликлиника №1 обслуживает более 20 тысяч человек. Фото: Правительство Хабаровского края

14 июля глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил, как по-новому выстроена работа в детских поликлиниках краевого центра. Ранее он давал поручение, чтобы функционирование таких лечебных учреждений стало максимально удобным для людей.

Детская поликлиника № 1 в Хабаровске функционирует уже 45 лет. Здесь обслуживаются дети, проживающие в Центральном и Железнодорожном районах – в общей сложности более 20 тысяч человек. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену, фактически их более 800.

- Для нас это пилотное лечебное учреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Мы в ближайшие 5 лет получим из федерального бюджета больше 8 млрд рублей, там и наше софинансирование будет. Мы будем делать такими же удобными для детей и их родителей все учреждения здравоохранения. Педиатрия и вообще в целом забота о детях – для нас приоритет, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава региона проинформировал, что здесь в следующем году запланирован ремонт лестничных маршей, потолочного покрытия. Также будет дополнительно закуплено оборудование на сумму более 6 млн рублей.

Регистратура амбулатории работает в открытом режиме, оснащена инфоматами для самостоятельной записи, электронным табло с расписанием приема врачей. В медучреждении на каждом этаже есть навигационные стенды, облегчающие ориентацию пациентов. Претерпело изменение и внутреннее пространство здания - в холлах оборудовали игровые зоны. Это сделано для того, чтобы пребывание в поликлинике детей, их мам, пап, бабушек и дедушек было более комфортным.

Оборудовано крытое помещение для колясок, сделан отдельный вход для больных детей. Впервые предусмотрено помещение для кормления грудничков и пеленальная комната.

Главный врач поликлиники Елена Андрюшкина рассказала о том, как реализуется проект по оказанию неотложной помощи. Такое направление очень востребовано в детских лечебных учреждениях. Поликлиника накопила в этом деле изрядный опыт. Краевой минздрав планирует распространить его по всему региону.

Визит в поликлинику №1 не случаен. Это заведение – одно из крупнейших. К ней прикреплено 13 детских садов и 12 школ города.

Надо отметить, что «первая» поликлиника имеет еще и репутацию флагмана в трудоустройстве медицинских работников с ограниченными возможностями здоровья. Например, здесь четвертый год работает девушка – лаборант с инвалидностью по слуху. А детский массажист Максим Радченко имеет первую группу инвалидности по зрению.

- В 2010 году после школы я поступил в Красноярский медико-фармацевтический колледж. На тот момент там набирали группу незрячих студентов. Здесь возможности получить специальность медбрата по массажу не было, - рассказал Максим Радченко. – Мам обычно предупреждают, когда детей записывают ко мне, что я незрячий, но, как правило, это ни у кого не вызывает сомнений в профессионализме.

Зная, насколько значима возможность социализации для людей с ограничениями по здоровью, врио губернатора несколько месяцев назад поручил решить вопрос введения дополнительных специальностей для них в медицинских колледжах региона. В Хабаровском медицинском колледже с нового учебного года открывается набор незрячих абитуриентов на обучение медицинскому массажу. Это 15 бюджетных мест, на 8 из них уже поданы заявки на зачисление.

Если брать здравоохранение края в динамике, то можно сказать, что в этой отрасли за время работы Дегтярева на посту врио губернатора наметились многочисленные позитивные подвижки. Чего стоит одно возобновление операций по трансплантации органов. Весной врио выказал по этому поводу принципиальную позицию, а ведь почти 20 лет эта область хирургии находилась в упадке. Этим летом на базе Краевой клинической больницы №1 имени Сергеева должны начаться операции по пересадки почек.

Еще пример. На встрече с президентом РФ врио губернатора ходатайствовал о создании в крае центра ядерной медицины. С его появлением Хабаровск станет «медицинской столицей» ДФО, получив возможности проводить уникальное лечение.

Благодаря совместному проекту «Бережливая поликлиника» с участие госкорпорации Росатом в КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» удалось принципиально по-другому перестроить работу: запись на прием к врачу упрощена, разделены потоки здоровых и больных пациентов. Кроме того, на базе поликлиники №1 заработал городской центр детской вакцинации мощностью в 3000 пациентов в год.